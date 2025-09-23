English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Cloudburst in Kolkata?: মধ্যরাতের অন্ধকারে কলকাতার মাথায় ভাঙল বজ্রবৃষ্টি ভর্তি মেঘ? ভয়াল বৃষ্টিরহস্য ভেদ করল আবহাওয়া দফতর...

Kolkata Rain from Cumulonimbus clouds: দক্ষিণ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর-সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলের উপর একটি নিম্নচাপ রয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর আরও এক নতুন নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে! পুজোয় কী হবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 23, 2025, 04:13 PM IST
Cloudburst in Kolkata?: মধ্যরাতের অন্ধকারে কলকাতার মাথায় ভাঙল বজ্রবৃষ্টি ভর্তি মেঘ? ভয়াল বৃষ্টিরহস্য ভেদ করল আবহাওয়া দফতর...

অয়ন ঘোষাল: নিম্নচাপ (Low pressure) থেকেই এই বৃষ্টি জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর এক নতুন নিম্নচাপও চোখ রাঙাচ্ছে উত্তপশ্চিম ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর (fresh low-pressure area likely to form over northwest & adjoining central Bay of Bengal)। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হয়েছে। রাত আড়াইটে থেকে ৫ টা কলকাতায় সার্বিক ভাবে ২৫১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Cloudburst in Kolkata: চোখ রাঙাচ্ছে আরও এক ভয়ংকর নিম্নচাপ! নতুন করে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের ঘোরতর আশঙ্কা...পুজোয়...

অস্বাভাবিক জলীয় বাষ্প এবং

গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হয়েছে। রাত আড়াইটে থেকে ৫টা কলকাতায় সার্বিক ভাবে ২৫১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার ডপলার রাডারে দেখা গিয়েছে অস্বাভাবিক বেশি মাত্রায় জলীয় বাষ্প নিম্নচাপের কারণে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। দক্ষিণের ৫ জেলায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। নিম্নচাপ এখন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। ধাপে ধাপে দুর্বল হবে। এর প্রভাবে অতি ভারী বৃষ্টি হবে দুই মেদিনীপুর হুগলি হাওড়া কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টি। সাগর উত্তাল থাকবে। ঝোড়ো বাতাস বইবে। মৎস্যজীবীদের আগামী ৫ দিন গভীর সমুদ্রে যাওয়া নিষেধ। 

দানা বাঁধছে নিম্নচাপ

আরেকটা নিম্নচাপ দানা বাঁধছে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ২৬ সেপ্টেম্বর গভীর নিম্নচাপ। ২৭ তারিখ ওড়িশা অন্ধ্র উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। সেদিন থেকে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় ফের বৃষ্টি। উপকূলের জেলায় ভারী বৃষ্টি ২৭ তারিখ থেকে। মোটামুটি ২৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে। আবারও ভয়ংকর এক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে চলেছে কলকাতা মহানগরী। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। মোটামুটি ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। শুধু গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলেই নয়,অন্ধ্রউপকূল  ও তেলঙ্গানাতেও হবে ভারী বৃষ্টি। কোঙ্কন গোয়া মধ্য মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও হবে বৃষ্টি। মানে, মোটামুটি ভারত জুড়ে দুর্যোগ।

ক্লাউডবার্স্ট নয়

ক্লাউড বার্স্ট হয়নি। নিম্নচাপের প্রভাবেই কাল রাতের বৃষ্টি। পুঞ্জীভূত কিউমুলোনিম্বাস মেঘ একসঙ্গে অনেকটা সঞ্চারিত হওয়ার ফলে সোমবার রাতের ওই বৃষ্টি। পরিষ্কার জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

আরও পড়ুন: GST Rate Cut: নতুন জিএসটি'র কৃপায় পকেটে লক্ষ্মী বাঙালির! দাম কমছে এইসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের...দেখে নিন লিস্ট...

১৯৭৮, ১৯৮৬, ২০২৫

সেপ্টেম্বরের নিরিখে গতরাতের বৃষ্টি তৃতীয় স্থানে উঠে এল। ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালের পরে। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের নিরিখে কাল রাতের বৃষ্টি উঠে এল ষষ্ঠ স্থানে। গত প্রায় চার দশকে সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুরে একদিনে এত বৃষ্টি হয়নি। ১৯৭৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ৩৭০ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল আলিপুরে এবং ১৯৮৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বৃষ্টি হয়েছিল ২৬০ মিমি।  আর এবার গত ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টি ২৫১.৪ মিমি!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Cloudburst in KolkataKolkata Rain from Cumulonimbus cloudsKolkata heavy rainfallkolkata weather newskolkata rainskolkata news todayKolkata Weather UpdatesBengal Weatherwest bengal weather
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather: দুর্যোগের জের, আজ থেকেই কলকাতার স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি ঘোষণা
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Cloudburst: জলবন্দি 'লাইফলেস' শহরকে সচল করতে কী ব্যবস্থা পুরসভার... উত্তর...