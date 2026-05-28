/Bengal Weather Update: ভ্যাপসা গরমকে বাই বাই: কালবৈশাখীর দাপটে ভিজবে কলকাতা, ধেয়ে আসছে ৬০ কিমি বেগে ঝড়

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে শনিবার সকাল পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলবে। এর ফলে তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি কমবে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় আজ ও কাল মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমে ভ্যাপসা গরম আবার বাড়বে।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি শুরু হতেই কমল তাপমাত্রা। শনিবারের মধ্যে তাপমাত্রা আরও অন্তত ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টি চলবে শনিবার সকাল পর্যন্ত। শনিবার বিকেলের পর থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।
উত্তাল সমুদ্র
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। আজ বৃহস্পতি ও কাল শুক্রবার ২৮ এবং ২৯ মে সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধাজ্ঞা।
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির স্পেল
দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির স্পেল। শনিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির স্পেল। আজ বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে।
কাল শুক্রবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলাতে।
পরশু শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে। রবিবার ও সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। আবার ফিরবে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। আবার বাড়বে তাপমাত্রা।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি?
উত্তরবঙ্গে আজ থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আর কোথাও নেই। ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমবে। আজ বৃহস্পতিবা দার্জিলিং থেকে মালদা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।
কাল শুক্রবারেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির অল্প সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। তারপর শনিবার ও রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটা কমবে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এই পাঁচ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির বিক্ষিপ্ত সম্ভাবনা সামান্য।
কলকাতা
কলকাতার আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। সকাল থেকেই শহরের কোনও কোনও এলাকায় মেঘলা আকাশ ও দমকা হাওয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার পূর্বাভাস রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)