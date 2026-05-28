  Bengal Weather Update: ভ্যাপসা গরমকে বাই বাই: কালবৈশাখীর দাপটে ভিজবে কলকাতা, ধেয়ে আসছে ৬০ কিমি বেগে ঝড়

Bengal Weather Update: ভ্যাপসা গরমকে বাই বাই: কালবৈশাখীর দাপটে ভিজবে কলকাতা, ধেয়ে আসছে ৬০ কিমি বেগে ঝড়

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে শনিবার সকাল পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলবে। এর ফলে তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি কমবে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় আজ ও কাল মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমে ভ্যাপসা গরম আবার বাড়বে।

   

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 28, 2026, 09:07 AM IST|Updated: May 28, 2026, 09:07 AM IST
About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

