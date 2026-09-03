/কোপাইয়ের জলে ডুবল কঙ্কালীতলা! ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ সতীপীঠ, বাড়ছে জল

প্রসেনজিৎ মালাকার: কোপাই নদীর জল বাড়তেই জলের তলায় চলে গেল বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলা। মন্দির চত্বরেও ঢুকে পড়েছে নদীর জল। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি দেখে মন্দিরে সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে পুলিস। পুলিসের তরফে মন্দিরের সামনে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে ভক্তদের মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে পুজো দিতে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে অনেককেই।
স্থানীয় সূত্রে খবর, গত কয়েকদিনের বৃষ্টি এবং কোপাই নদীর জলস্তর বাড়ার জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ক্রমেই আরও বাড়ছে নদীর জল। ফলে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে কঙ্কালীতলা ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। কঙ্কালীতলা বীরভূমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান। সতীপীঠ হিসেবে এই মন্দিরের বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির জলমগ্ন হয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে।
নদীর জলস্তর আরও বাড়লে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে, মাইথন, পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারণে বিভিন্ন ছোট বড় নদীতে জল বেড়েছে। ফুলে ফেপে উঠেছে বীরভূমের লাভপুরের কুয়ে নদী।
মাইথন-পাঞ্চেত থেকে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কিউসেক জল ছাড়ছে ডিভিসি, পরিস্থিতির দিকে নজর নবান্নের। সেই জল ইতিমধ্যই ছাড়তে শুরু করেছে দুর্গাপুর বারেজ। ডিভিসির চেয়ারম্যানকে ফোন মুখ্যসচিবের, জল ছাড়ার পরিমাণ কমানোর অনুরোধ—চার জেলাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ। ডিভিসির জল ছাড়ার জেরে বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া—এই চার জেলার জেলাশাসককে সতর্ক করেছে নবান্ন।
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