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ভেরিফিকেশন ফর্মে দিতেই হবে কৃষকবন্ধুর আইডি, কীভাবে পাবেন জানুন- আর কী কী নথি লাগবে?

Krishak Bandhu ID Verification form: কৃষকবন্ধু ভেরিফিকেশন ফর্মে তথ্যের পাশাপাশি কৃষক বন্ধু আইডি নম্বর (KB Id No) উল্লেখ করতে হবে। কীভাবে পাবেন সেই কৃষক বন্ধু আইডি নম্বর? অনলাইনে খুব সহজেই এই Krishak Bandhu ID নম্বর বের করতে পারবেন। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 10, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:51 PM IST
ভেরিফিকেশন ফর্মে দিতেই হবে কৃষকবন্ধুর আইডি, কীভাবে পাবেন জানুন- আর কী কী নথি লাগবে?
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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