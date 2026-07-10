/ভেরিফিকেশন ফর্মে দিতেই হবে কৃষকবন্ধুর আইডি, কীভাবে পাবেন জানুন- আর কী কী নথি লাগবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে চালু হয়েছে পিএম কিসান যোজনা। প্রাথমিকভাবে কৃষকবন্ধুর উপভোক্তারাই পিএম কিসান যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। তবে সরকার এবার কৃষকবন্ধু প্রকল্পের অধীনে থাকা সমস্ত সুবিধাভোগীদের ভেরিফিকেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য একটি ফর্মও প্রকাশ করা হয়েছে। ভেরিফিকেশনের সময় সেই ফর্ম ও নথি সংগ্রহ করা হবে। বিনিময়ে একটি ডকেট বা সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া হবে। এখন কৃষকবন্ধু ভেরিফিকেশন ফর্মে তথ্যের পাশাপাশি কৃষক বন্ধু আইডি নম্বর (KB Id No) উল্লেখ করতে হবে। কীভাবে পাবেন কৃষক বন্ধু আইডি নম্বর? অনলাইনে খুব সহজেই এই Krishak Bandhu ID নম্বর বের করতে পারবেন। আবেদনগুলি যাচাইয়ের পর পোর্টালে আপলোড করা হবে।
ভেরিফিকেশন ফর্মে যা যা পূরণ করতে হবে:
ফর্ম পূরণ করার সময় উপভোক্তাকে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, জমির তথ্য এবং ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দিতে হবে। ফর্মে যে সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে তা হল:
উপভোক্তার নাম এবং পিতা/স্বামী/স্ত্রী বা অভিভাবকের নাম।
আধার সংযুক্ত মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর এবং EPIC বা ভোটার কার্ড নম্বর।
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং প্রধান পেশা।
জমির সম্পূর্ণ বিবরণ এবং আবেদনকারী আয়কর প্রদান করেন কি না তা উল্লেখ করতে হবে।
স্বামী বা স্ত্রীর প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সবশেষে উপভোক্তার স্বাক্ষর।
ভেরিফিকেশন ফর্মের সঙ্গে কী কী ডকুমেন্ট দিতে হবে?
ফর্মের সাথে যে সমস্ত নথির জেরক্স কপি জমা দিতে হবে, সেগুলি হল:
আবেদনকারী এবং তাঁর স্বামী/স্ত্রীর আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডের (EPIC) জেরক্স কপি।
উপভোক্তা ও তাঁর স্বামী/স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসবইয়ের প্রথম পাতার জেরক্স (যেখানে অ্যাকাউন্ট নম্বর, IFSC কোড এবং নাম পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে)।
জমির ROR বা খতিয়ানের কপি এবং জমির দখল সংক্রান্ত নথি (বাংলার ভূমি পোর্টাল থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য)।
এছাড়া কৃষক বন্ধু রেকর্ডে থাকা তথ্যের সঙ্গে মেলাতে যদি অন্য কোনও অতিরিক্ত ডকুমেন্ট চাওয়া হয়, তাও জমা দিতে হবে।
অনলাইনে কীভাবে ‘কৃষক বন্ধু আইডি (KB ID)’ বের করবেন?
সবচেয়ে প্রথমে আপনার মোবাইল বা কম্পিউটারের ব্রাউজার থেকে কৃষক বন্ধু (নতুন) প্রকল্পের অফিসিয়াল পোর্টালে প্রবেশ করুন। সরাসরি যেতে (https://krishakbandhu.wb.gov.in/farmer_search) লিঙ্কটি ব্যবহার করতে পারেন।
ওয়েবসাইটের হোম পেজে থাকা “নথিভুক্ত কৃষকের তথ্য” (Registered Farmer Information) অপশনটিতে ক্লিক করুন।
এরপর পরবর্তী পেজে আধার কার্ড নম্বর, ভোটার কার্ড নম্বর, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর যে কোনও একটি নির্বাচন করুন।
এবার নির্বাচিত আইডেন্টিটির নম্বরটি নির্ধারিত বক্সে সঠিকভাবে লিখুন।
এরপর “I’m not a robot” (reCAPTCHA) বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে নীচের Search বাটনে ক্লিক করুন।
সার্চে কৃষকের নাম ও তাঁর নির্দিষ্ট KB ID নম্বর স্ক্রিনে দেখতে পাবেন।
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