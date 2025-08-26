Student Killed by Lover: 'প্রয়োজন না হলে কথা হত না... দোষী হলে শাস্তি হোক', ঈশিতার 'খুনি' ছেলে! বাবা বললেন...

Student Killed by Lover: 'প্রয়োজন না হলে কথা হত না... দোষী হলে শাস্তি হোক', ঈশিতার 'খুনি' ছেলে! বাবা বললেন...
Krishnanagar Student Death: ঈশিতার বাবা আগে সেনা বাহিনীতে কাজ করতেন। দেবরাজের বাবা বিএসএফের কাজ করেন। সেই সূত্রে কাচরাপাড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা দুজনের এবং সেই সূত্রেই বন্ধুত্ব। কল্যানীর একটি কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল দেশরাজ।
পিয়ালি মিত্র: ঈশিতার হত্যাকার দেশরাজ সিংয়েরা মূলত গোরখপুরের বাসিন্দা। বছর তিনেক হয়েছে মাঝিপাড়া পলাশী পঞ্চায়েতের ধরমপুর অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। বাবা রগুবিন্দর প্রতাপ সিং এন ডি আর এফ এ কর্মরত। কর্মসূত্রে তিনি বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকতেন। ধরমপুরের এই বাড়িতে মূলত মা পুনম সিং, ছোট বোন, আর দেশরাজ থাকতেন। কদিন আগেই মা ও বোন দুজনেই দেশের বাড়ি যান। কদিন একাই থাকছিল দেশরাজ।
আরও পড়ুন, Father Killed Daughter: বাবা না জল্লাদ! মেয়ে হয়েছে বলে রাগ, তিন মাসের একরত্তিকে গ*লা টি*পে খু*ন...
খুব রুঢ় স্বভাবের ছেলে ছিল এই দেশরাজ। মা-বোনের সঙ্গে ঝগড়া অশান্তি করত। তবে এই ধরনের কাজ সে করতে পারে এমনটা ভাবতেই পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার রাতে তার বাড়িতে কোতোয়ালি থানার পুলিসও আসে। কিন্তু বাড়িতে কেউ ছিল না। এলাকাবাসিন্দাদের প্রশ্ন কোথা থেকে পেল এই বন্দুক। এদিকে ছেলের বাবা বলেন, যদি আমার ছেলে দোষী হয় তাহলে দেশের সব নাগরিকের জন্য যে শাস্তির বিধান আছে। তাহলে আমার ছেলেরও সেই শাস্তি হওয়া উচিত।
তিনি বর্তমানে রাজস্থান সীমান্তে পোস্টিং। তিনি জানাচ্ছেন, গোরখপুর এক বন্ধুর বাড়িতে যেতে চেয়েছিল ছেলে। তিনি তার জন্য ট্রেনের টিকিট কেটে দেন। ২৪ অগাস্ট পূর্বাচল এক্সেপ্রেসের বিকেল তিনটের ট্রেন ছিল। বাবাকে ওই দিন ফোন করে জানায় ট্রেনে উঠে গেছে। ২৫ অগাস্ট ভোরবেলা ছেলেকে ফোন করেন। কিন্তু তারপর থেকে ফোনে পাচ্ছেন না।
২৪ অগাস্ট ট্রেনে উঠে গেছে বললেও শহরেই ছিল দেশরাজ। ২৫ অগাস্ট দুপুর কৃষ্ণনগর গিয়ে বান্ধবীকে গুলি করে খুন করে। দেশরাজ নাকি এদিন বলেছিলেন, 'বাবা আমি উত্তরপ্রদেশ গ্রামে যেতে চাই। বললাম, টিকিট করে দিচ্ছি। ২৪ অগাস্ট টিকিটও করে দিলাম। এরপর বলল, বারবার ফোন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটা ফোন কিনে দেবে। ভেবেছিলাম, দিপাবলীতে কিনে দেব। ট্রেনে উঠে ফোনও করে। পরের দিন থেকে ফোনে পাচ্ছি না। কোনও যোগাযোগও করতে পারছি না। ছেলে কোথা থেকে অস্ত্র পেল সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। প্রয়োজন না হলে ছেলের সঙ্গে কথাও হত না। মেয়েটিকে চিনি না।' তারপর থেকে বেপাত্তা ….
প্রসঙ্গত, বাড়িতে ঢুকে বাবা-মায়ের সামনেই কলেজ ছাত্রীকে গুলি করে খুন। দিনদুপুরে ভয়ংকর ঘটনা কৃষ্ণনগরে। মৃত ছাত্রীর নাম ঈশিতা মল্লিক। দেশি পিস্তল হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে তার বয়ফ্রেন্ড দেশরাজ সিং নামে এক যুবক। তারপর ঈশিতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ উঠছে। কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজের ছাত্রী ছিলেন ঈশিতা। ঘটনার পর থেকেই পলাতক তরুণীর বয়ফ্রেন্ড।
আরও পড়ুন, Minor Death: মাত্র দশ বছর বয়সেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা! আচমকাই রান্নাঘরে মিলল পল্লবের ঝু*লন্ত দে*হ... কী এমন হল?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)