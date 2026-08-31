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বড় খবর: পদত্যাগ করছেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী!

Krishnendu Narayan Choudhury: ৪ মে ভোটের ফলাফলে তৃণমূলের ভরাডুবির পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে তোপ দেগে শিরোনামে আসেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তোপ দাগেন, তিলে তিলে শেষ করেছে অভিষেক।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 31, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:33 PM IST
বড় খবর: পদত্যাগ করছেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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