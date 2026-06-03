/Krishnendu Narayan Choudhury on Abhishek Banerjee: অভিষেকের বাড়িতে ইডি হানা: তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী ফাঁস করলেন ভয়ংকর তথ্য, কী জানালেন?

রণজয় সিংহ: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের কোন্দল ও ক্ষোভ এবার প্রকাশ্যে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ‘সেকেন্ড ইন কমান্ড’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন মালদার তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। অভিষেককে সরাসরি দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। পাশাপাশি দলের বর্তমান হাল নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।
মালদায় এক সাংবাদিক বৈঠকে কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'আজ বড় দুঃখ লাগছে। তিল তিল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে তোলা দলটাকে শেষ করে দিল অভিষেক।' তাঁর অভিযোগ, অভিষেক ব্যানার্জি দলে আসার পর থেকেই তৃণমূলের জনমুখী চরিত্র বদলে গিয়েছে। পুরনো কর্মীদের কোণঠাসা করে দলে এক নতুন সংস্কৃতির আমদানি করা হয়েছে। কৃষ্ণেন্দুবাবুর কথায়, 'এই দলে ও কর্পোরেট কালচার এবং মাফিয়া কালচার নিয়ে এসেছে। যার ফলে দলের আদর্শ বলে কিছু নেই।'
সম্প্রতি মালদার চারজন তৃণমূল বিধায়কের 'বিদ্রোহী তৃণমূলে' ঝুঁকে পড়ার ঘটনা নিয়ে রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি দলবদলু ও পক্ষ পরিবর্তনকারী নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'যারা নতুন তৃণমূলে গেলেন, দলের প্রতি তাঁদের কোনও আনুগত্য নেই। এরা স্রেফ ক্ষমতার লোভে এবং নিজেদের স্বার্থে এই কাজ করছেন।'
এর আগে, উত্তরবঙ্গের এই বর্ষীয়ান নেতা, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার বর্তমান পৌরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী দলের এই হারের জন্য সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কর্পোরেট’ রাজনীতি এবং নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারক সংস্থা ‘আইপ্যাক’ (I-PAC)-কে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। মঙ্গলবার এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে তিনি নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।
নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর কৃষ্ণেন্দু বাবু অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, “অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল।” তাঁর মতে, তৃণমূল কোনোদিনও কর্পোরেট হাউস ছিল না, এটি ছিল মানুষের দল। কিন্তু গত কয়েক বছরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটিকে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো পরিচালনা করতে চেয়েছেন, যা তৃণমূলের চিরাচরিত ভাবমূর্তিকে নষ্ট করেছে।
তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান অবস্থাকে তুলনা করেন মহাভারতের চরিত্রের সঙ্গে। কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও উপায় ছিল না। তাঁকে অনেকটা ‘ধৃতরাষ্ট্রের’ মতো আটকে রাখা হয়েছিল।' তাঁর দাবি, দলের রাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে সরিয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে চলে যাওয়াই এই মহাবিপর্যয়ের প্রধান কারণ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, কৃষ্ণেন্দুবাবুর এই মন্তব্য তৃণমূলের অন্দরের ফাটল এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। যেখানে একদিকে রয়েছে মমতার পুরোনো ও বিশ্বস্ত সৈনিকেরা, আর অন্যদিকে অভিষেকের পছন্দের 'কর্পোরেট' ধাঁচের তরুণ নেতৃত্ব। কৃষ্ণেন্দুর এই বিস্ফোরক বয়ান দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে পৌঁছানোর পর দল তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় কি না, এখন সেটাই দেখার। তবে এই ঘটনা যে নির্বাচনের মুখে মালদা জেলা তো বটেই, সামগ্রিকভাবে রাজ্য রাজনীতিতেও শাসক দলের অস্বস্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
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