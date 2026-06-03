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Krishnendu Narayan Choudhury on Abhishek Banerjee: অভিষেকের বাড়িতে ইডি হানা: তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী ফাঁস করলেন ভয়ংকর তথ্য, কী জানালেন?

Abhishek Banerjee: পুরনো কর্মীদের কোণঠাসা করে দলে এক নতুন সংস্কৃতির আমদানি করা হয়েছে। কৃষ্ণেন্দুবাবুর কথায়, 'এই দলে ও কর্পোরেট কালচার এবং মাফিয়া কালচার নিয়ে এসেছে। যার ফলে দলের আদর্শ বলে কিছু নেই। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 03, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:48 PM IST
Krishnendu Narayan Choudhury on Abhishek Banerjee: অভিষেকের বাড়িতে ইডি হানা: তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী ফাঁস করলেন ভয়ংকর তথ্য, কী জানালেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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