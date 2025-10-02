English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Accident: নবমীর রাতে স্বামীর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, আর ঘরে ফেরা হল না স্ত্রীর...

Road Accident: ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন দেবী। মাত্র উনিশ বছরের দেবী মণ্ডলের এমন মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না প্রতিবেশীরা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 2, 2025, 11:36 AM IST
তথাগত চক্রবর্তী: শারদ উৎসবের আনন্দ রাতেই নেমে এল মৃত্যুর ছায়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার জামতলা মোড়ে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। স্বামী-স্ত্রী মিলে নবমীর রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। পেট্রোল পাম্প থেকে জ্বালানি নিয়ে রাস্তার ধারে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। ঠিক সেই সময় একটি বেপরোয়া গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দেবী মণ্ডল (১৯)। তাঁর স্বামী মিলন মণ্ডল অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাড়িটির গতি অত্যন্ত বেশি ছিল। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন দেবী। আশপাশের মানুষ চিৎকার করে ওঠেন। দ্রুত খবর যায় কুলতলি থানায়। পুলিস এসে গুরুতর আহত অবস্থায় দু’জনকেই উদ্ধার করে কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা দেবী মণ্ডলকে মৃত ঘোষণা করেন। মিলন মণ্ডলকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়।

আজ দেবীর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মাত্র উনিশ বছরের দেবী মণ্ডলের এমন মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না প্রতিবেশীরা। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই ঘাতক গাড়ি ও চালক পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, উৎসবের সময়ে এলাকায় নজরদারি ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা উচিত। পুলিস জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দ্রুত অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হবে।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
KulataliRoad accidentaccidentNavami
