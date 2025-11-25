English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kultali Death News: দুবছরের কন্যা সন্তানকে রেখে একাই পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবার ঠিক খুঁজে বের করে বাড়ি নিয়ে আসে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই বাড়ি ফেরেন কুলতলির অর্পিতা। মঙ্গলবার সকাল মেয়ে গিয়ে দেখে, মা ঝুলছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 25, 2025, 10:32 AM IST
Kultali: পরপুরুষের অমোঘ টান! পালিয়েও, বাড়ির লোক ফিরিয়ে নিয়ে আসে, কিন্তু এসেই গৃহবধূ অর্পিতা...

তথাগত চক্রবর্তী: কুলতলি থানা এলাকার নাপিতখালি গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক গৃহবধূর দেহ। মৃতের নাম অর্পিতা হালদার। বকুলতলা থানা এলাকার ভবানীমারি তাঁর বাপের বাড়ি। বছর চারেক আগে নন্দ হালদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অর্পিতার। তাদের দুই বছরের কন্যা সন্তানও রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কে নানান কারণে অশান্তি চলছিল। এরই মধ্যে প্রতিবেশী যুবক সুব্রত সরদারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন অর্পিতা। বিষয়টি জানাজানি হতেই অশান্তি আরও বেড়ে যায়।

এক মাস আগে অশান্তির জেরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান অর্পিতা। তাঁর খোঁজে বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছুটতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার একটি এলাকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করে আনা হয়। মাত্র এক সপ্তাহ আগে ফের বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে ঘরের মধ্যে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তাঁর ছোট মেয়ে। চিৎকার শুনে ছুটে আসে পরিবার। দ্রুত কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিস। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। তদন্তে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সামনে আসবে বলে জানিয়েছে পুলিস।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে গুজরাতের সুরাটে তরুণী চিকিত্‍সক চরম পদক্ষেপ নেয়। নয়তলার রুফটপ ক্যাফ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। জানা যায়, তরুণীর নাম রাধিকা, বয়স ২৮। আর দুমাস আগেই তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ঘটনাটি ঘটে ২১ নভেম্বর, সন্ধ্যে ৭.১৫-তে সুরাটের বিজনেস হাব ভবনে অবস্থিত টি পার্টনার ক্যাফেতে।  

পুলিস জানিয়েছে, রাধিকা প্রায়শই ওই ক্যাফেতে তাঁর হবু বরের সঙ্গে যেতেন। কিন্তু সেদিন তিনি একাই গিয়েছিলেন। আচমকা রাধিকা কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার দিন তিনি প্রতিদিন যা কাজ করেন, সব স্বাভাবিকভাবেই করছিলেন। সন্ধ্যে প্রায় ৭:১৫ মিনিটে, রাধিকা চা পার্টনার ক্যাফেতে পৌঁছেছিলেন। কয়েকটি যুগলও সেখানে হাজির ছিল। কোনও দুঃখ বা অস্বস্তি মত আচরণও তিনি করেননি। আচমকাই রাধিকা উঠে দাঁড়ালেন, এবং রেলিংয়ের উপর দিয়ে উঠে লাফ দিলেন। কেউ ভাবতেও পারেনি যে রাধিকা এই পদক্ষেপ নিয়ে ফেলবে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
KultaliHousewife deathsouth 24 parganasSuicide case
