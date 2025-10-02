English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kultali Incident: পুজোর রাতেই ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে গণধর্ষণ! 'বিকৃত কামে'র লালসা মেটাতে ভয়ংকর অত্যাচার...

Kultali gang rape: গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে অত্যাচার ও ধর্ষণ করা হয়। তিনজন মিলে তাঁকে বার বার ধর্ষণ করে। দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 2, 2025, 12:02 PM IST
তথাগত চক্রবর্তী: কুলতলিতে শারদ উৎসবের রাতে বাড়িতে ঢুকে গণধর্ষণের অভিযোগ। দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার। শারদ উৎসবের আনন্দের মাঝেই ঘটল নারকীয় ঘটনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত এক গ্রামে বাড়িতে ঢুকে এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী ঘরে না থাকার সুযোগে মধ্যরাতে বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে তিন অভিযুক্ত। গৃহবধূর গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁকে অত্যাচার ও ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

অভিযুক্তদের নাম পিঙ্কু সরদার, আরশেদ মোল্লা ও আনোয়ার মোল্লা। তিনজনই এলাকার বাসিন্দা। নির্যাতিতার দাবি, অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে তিনজন মিলে তাঁকে বার বার ধর্ষণ করে। অত্যাচারের পর তারা পালানোর চেষ্টা করলে গৃহবধূ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে সাহায্য চান। তাঁর আর্তনাদে আশপাশের গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। তাদের তৎপরতায় ঘটনাস্থলের সংলগ্ন এলাকায় দুই অভিযুক্তকে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। এরপর কুলতলি থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিস এসে ধৃতদের হেফাজতে নেয়। তারপর নির্যাতিতা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরেক অভিযুক্ত আনোয়ার মোল্লা এখনও পলাতক। তার খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। ঘটনার তদন্তে জোর দিয়েছে কুলতলি থানা। গৃহবধূর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিস। পুজোর মরশুমে এমন নৃশংস ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিস জানিয়েছে, নির্যাতিতার মেডিকেল রিপোর্ট হাতে এলে আইনি প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এগোনো হবে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

