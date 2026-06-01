/New Minister Dr. Ajay Kumar Poddar: জরুরি অবস্থায় আন্দোলনে! মানুষের পাশে থাকার গ্রহণযোগ্যতাতেই ডাক্তারি থেকে মন্ত্রী ডা. অজয় কুমার পোদ্দার

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: কথায় বলে, সততা, নিষ্ঠা আর জনসেবার ইচ্ছে যদি খাঁটি হয়, তবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো শুধু সময়ের অপেক্ষা। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বরাকরের এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে আজ রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নেওয়া ডাঃ অজয় কুমার পোদ্দারের জীবনকাহিনী যেন সেই আপ্তবাক্যকেই আরও একবার সত্যি প্রমাণ করল। কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবার ২৬ হাজার ৪০০-রও বেশি ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়ে তিনি শুধু নিজের জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেননি, বরং আসানসোল-সহ সমগ্র শিল্পাঞ্চলের মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।
পেশায় তিনি একজন এমবিবিএস (MBBS) চিকিৎসক। কিন্তু আসানসোল-বরাকরের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় কেবল প্রেসক্রিপশন লেখার ডাক্তারবাবু হিসেবে নয়, বরং বিপদে-আপদে পাশে থাকা এক পরমাত্মীয় হিসেবে। রাজনৈতিক ব্যস্ততা যখন তুঙ্গে, তখনও চেম্বারে এসে গরিব ও দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে ভোলেননি তিনি। আর এই মানবিক মুখটাই তাঁকে বাকি পাঁচটা পেশাদার রাজনীতিকের চেয়ে আলাদা করে তুলেছে।
ডাঃ অজয় কুমার পোদ্দারের জন্ম বরাকরের এক অতি সাধারণ পরিবারে। বাবা স্বর্গীয় শ্যামলাল পোদ্দার ছিলেন একজন ছোট শিল্পোদ্যোগী, যিনি একটি ছোট কারখানা চালাতেন। মাটির কাছাকাছি বড় হওয়া অজয় পোদ্দার ছোটবেলা থেকেই শিখেছিলেন মানুষের সেবা করার পাঠ। রাজস্থানী পরিবারে জন্ম হলেও বহু প্রজন্ম ধরে এই বাংলা, বিশেষ করে আসানসোল-বরাকরের সংস্কৃতি মিশে রয়েছে তাঁর রক্তে।
তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পথচলা শুরু আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক আগে। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS)-এর একজন সাধারণ স্বয়ংসেবক হিসেবে তাঁর এই যাত্রার সূচনা। এরপর ১৯৭৩ সালে ভারতীয় জনসংঘে যোগ দিয়ে মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ। দেশের অন্ধকারতম অধ্যায়, অর্থাৎ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে সামিল হয়েছিলেন এই লড়াকু তরুণ। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) আত্মপ্রকাশ করে, তখন থেকেই দলের একজন নিবেদিতপ্রাণ এবং নিঃস্বার্থ কর্মী হিসেবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি।
২০১৬-র লড়াই এবং ২০২১-২৬-এর জয়রথ
পশ্চিমবঙ্গে যখন বিজেপির জমি শক্ত হচ্ছিল, ঠিক সেই ২০১৬ সাল নাগাদ কুলটি তথা আসানসোল শিল্পাঞ্চলে পদ্ম শিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন ডাঃ অজয় পোদ্দার। ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এই কঠিন রাজনৈতিক জমিতে সংগঠনকে খাড়া করার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এর ফল মেলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। কুলটি কেন্দ্র থেকে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি।
বিধায়ক হওয়ার পর সচরাচর অনেক নেতারই জনসংযোগ কমে যায়, কিন্তু এই ডাক্তারবাবুর ক্ষেত্রে ঘটেছিল উল্টোটা। পাঁচ বছর ধরে নিরলস কাজ এবং মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগের পুরস্কার তিনি হাতেনাতে পান ২০২৬-এর নির্বাচনে। এবার ২৬,৪০০-রও বেশি ভোটের মার্জিনে জিতে তিনি বুঝিয়ে দেন—তিনি ড্রয়িংরুমের নেতা নন, তিনি মাটির মানুষের নেতা।
অগ্নিমিত্রা পালের পর আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে আরও একজন হেভিওয়েট নেতার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি এই অঞ্চলের মানুষের জন্য অত্যন্ত গর্বের। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এই অবহেলিত শিল্পাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এবার বড়সড় জোয়ার আসবে। একজন চিকিৎসক যখন স্বাস্থ্য দপ্তরের চালিকাশক্তি বা মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হন, তখন সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা বহুগুণ বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।
ব্যক্তিগত জীবনে এক পুত্র ও দুই কন্যার জনক ডাঃ পোদ্দার আজ তাঁর সমর্থকদের কাছে এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। আরএসএস-এর শাখা থেকে শুরু হওয়া যে যাত্রা আজ রাজভবনের মন্ত্রী পদের শপথ পর্যন্ত পৌঁছাল, তা বাংলার সমকালীন রাজনীতিতে সত্যিই এক বিরল এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।