English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  Kumarganj BJP Candidate Subhendu Sarkar: প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে চড়-থাপ্পড়, গাড়ি ভাঙচুর - ভয়ংকর ভোট-ছবি কুমারগঞ্জে

Kumarganj BJP Candidate Subhendu Sarkar: প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে চড়-থাপ্পড়, গাড়ি ভাঙচুর - ভয়ংকর ভোট-ছবি কুমারগঞ্জে

West Bengal Assembly Election 2026 first phase polling:  ঘিরে ধরে মার শুভেন্দু সরকারকে।  রীতিমতো দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন শুভেন্দু সরকার। প্রার্থীকে নিয়ে পালাতে দেখা যায় পুলিসকে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 23, 2026, 01:48 PM IST
বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি প্রার্থীকে চড়-থাপ্পড়। কুমারগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে চড়। পর পর লাথি, ঘুষি, কিল, চড়, থাপ্পড়। এই ঘটনায় অভিযোগ তৃণমূলের দিকে। 

Add Zee News as a Preferred Source

ভোটের ভয়ংকর ছবি কুমারগঞ্জে। ঘটনাস্থলে ছিল পুলিসও। কিন্তু তারমধ্যেই হেনস্থা বিজেপি প্রার্থীকে। বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে ধরে চড়, থাপ্পড়। পর পর থাপ্পড় শুভেন্দু সরকারকে। রীতিমতো দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন শুভেন্দু সরকার। রীতিমতো ঘিরে ধরে মার শুভেন্দু সরকারকে। প্রার্থীকে বগলদাবা করে পালাতে দেখা যায় পুলিসকে। 

এজেন্টকে হেনস্থার খবর পেয়ে বুথে পৌঁছতেই নিজেও হেনস্থার শিকার হন শুভেন্দু সরকারকে। প্রার্থীকে ঘিরে ধরে চলে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে কুমারগঞ্জে।

এই ঘটনায় জি ২৪ ঘণ্টাকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকার বলেন, "আমাকে বানিহালে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার গাড়ি আটকায়। একদল দুষ্কৃতী... তৃণমূলের জেহাদি শক্তি আক্রমণ চালায়। আমার গাড়ি ভাঙচুর করে।"

এই ঘটনায় পুলিস সুপারের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন শুভেন্দু সরকার। বলেন, "আমি প্রথমদিন থেকেই বলেছি, পুলিস সুপারকে বদল না করলে এখানে নির্বাচন সম্ভব নয়।" তবে আপাতত তিনি সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Subhendu SarkarKumarganj BJP CandidateBengal first phase pollingWest Bengal Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

