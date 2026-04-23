Kumarganj BJP Candidate Subhendu Sarkar: প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে চড়-থাপ্পড়, গাড়ি ভাঙচুর - ভয়ংকর ভোট-ছবি কুমারগঞ্জে

Kumarganj BJP Candidate Subhendu Sarkar: প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে চড়-থাপ্পড়, গাড়ি ভাঙচুর - ভয়ংকর ভোট-ছবি কুমারগঞ্জে
West Bengal Assembly Election 2026 first phase polling: ঘিরে ধরে মার শুভেন্দু সরকারকে। রীতিমতো দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন শুভেন্দু সরকার। প্রার্থীকে নিয়ে পালাতে দেখা যায় পুলিসকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি প্রার্থীকে চড়-থাপ্পড়। কুমারগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে চড়। পর পর লাথি, ঘুষি, কিল, চড়, থাপ্পড়। এই ঘটনায় অভিযোগ তৃণমূলের দিকে।
ভোটের ভয়ংকর ছবি কুমারগঞ্জে। ঘটনাস্থলে ছিল পুলিসও। কিন্তু তারমধ্যেই হেনস্থা বিজেপি প্রার্থীকে। বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে ধরে চড়, থাপ্পড়। পর পর থাপ্পড় শুভেন্দু সরকারকে। রীতিমতো দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন শুভেন্দু সরকার। রীতিমতো ঘিরে ধরে মার শুভেন্দু সরকারকে। প্রার্থীকে বগলদাবা করে পালাতে দেখা যায় পুলিসকে।
এজেন্টকে হেনস্থার খবর পেয়ে বুথে পৌঁছতেই নিজেও হেনস্থার শিকার হন শুভেন্দু সরকারকে। প্রার্থীকে ঘিরে ধরে চলে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে কুমারগঞ্জে।
এই ঘটনায় জি ২৪ ঘণ্টাকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকার বলেন, "আমাকে বানিহালে আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার গাড়ি আটকায়। একদল দুষ্কৃতী... তৃণমূলের জেহাদি শক্তি আক্রমণ চালায়। আমার গাড়ি ভাঙচুর করে।"
এই ঘটনায় পুলিস সুপারের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন শুভেন্দু সরকার। বলেন, "আমি প্রথমদিন থেকেই বলেছি, পুলিস সুপারকে বদল না করলে এখানে নির্বাচন সম্ভব নয়।" তবে আপাতত তিনি সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন।
#WATCH | Kumarganj, West Bengal: BJP candidate from Kumarganj, Subhendu Sarkar, claims that he was injured and his car was vandalised by TMC workers who attacked him in Kumarganj Assembly constituency. https://t.co/5a3dvVqYHA pic.twitter.com/FB2WQvwiCl
— ANI (@ANI) April 23, 2026
