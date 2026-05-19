/Kunal Attacks Abhishek: পুষ্পা ঝুঁকল কেন? সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেই নিশানা, বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ

Kunal Ghosh Attacks Abhishek Banerjee on Jahangir Khan: জাহাঙ্গির খান নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করতেই, সরাসরি দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে আক্রমণ ধেয়ে এল তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের তরফে। কী বললেন তিনি?
প্রবীর চক্রবর্তী: ফলতা ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। ভোট বাংলায় যাকে এখন সবাই 'পুষ্পা' বলছে! সেই 'পুষ্পা' বড় মুখ করে 'ঝুঁকেগা নেহি' বলার পরেও, ঝুঁকেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'শূন্য চ্যালেঞ্জের' পরই সরে দাঁড়িয়েছেন লড়াইয়ের ময়দান থেকে। আর 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খান নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করতেই, সরাসরি দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে আক্রমণ ধেয়ে এল তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের তরফে।
বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ। কুণাল ঘোষ বলছেন,"পুষ্পা ঝুঁকেগা নেহি, বলেছিল। তাহলে পুষ্পা ঝুঁকল কেন? এ তো দলের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন নয়। যিনি হেঁটে চলে বেড়ালে, সারাক্ষণ বস বস বস মিউজিক বাজত। সেই বসের কী হল? এতো ভয় পেল কেন? এই এলাকা তো দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এলাকা। তিনিই ভালো বলতে পারবেন। পুষ্পা ঝুঁকল কেন??"
প্রসঙ্গত, জাহাঙ্গির খান ফলতা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতেই দল তৃণমূলের তরফে এসেছে কড়া প্রতিক্রিয়া। আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, "ফলতা পুনর্নির্বাচন থেকে জাহাঙ্গীর খানের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তটি তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, দলের নয়। ৪ মে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে শুধু ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রেই আমাদের দলের শতাধিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিনের আলোতে ভয় দেখিয়ে দলের বেশ কয়েকটি পার্টি অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমনি জোরপূর্বক দখলও করা হয়েছে। অথচ বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে চোখ বুজে আছে। কিন্তু এহেন চাপের মুখেও আমাদের কর্মীরা অটল রয়েছেন এবং বিভিন্ন সংস্থা ও প্রশাসনের মাধ্যমে বিজেপির ভয়-ভীতি প্রদর্শনকে প্রতিহত করে চলেছেন। কিন্তু তাও কেউ কেউ চাপের মুখে নতি স্বীকার করে মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। বাংলা বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে—পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লি, উভয় জায়গাতেই।"
প্রসঙ্গত, এদিন ফলতায় বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডার সমর্থনে শেষ নির্বাচনী প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কড়া হুঁশিয়ারি দেন 'পুষ্পা' জাহাঙ্গীর খানকে। চাঁছাছোলা ভাষায় বলেন, "ভাইপোর পুষ্পা কতদিন ভোট দিতে দেয়নি? আপনারা অনেক দিন ভোট দেননি নিশ্চয়ই। এবার উৎসবের পরিবেশে ভোট দিন... কত নম্বরে কোথায় ভোট দেবেন বলুন। কত মার্জিন বলুন। একদম শূন্য করে দেবেন।" শুভেন্দু অধিকারী এই চ্যালেঞ্জের পরই ময়দান ছেড়ে পালান জাহাঙ্গির খান।
ওদিকে, জাহাঙ্গির খান ভোট থেকে সরে দাঁড়াতেই বিজেপি নেতা দেবজিত সরকার একহাত নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দেবজিত সরকার বলেন, “ভয় পেয়ে পালিয়েছে জাহাঙ্গীর, ফলতায় অত্যাচারের জবাব দেবে মানুষ। এইভাবে সরে দাঁড়ানো যায় না। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।” কটাক্ষ করেন, ফলতার “মুকুটহীন রাজা” ছিলেন জাহাঙ্গির খান। সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে প্রশ্ন তোলেন, “তিনি কোথায়? মানুষ তাঁকে দেখতে চাইছে।” অভিযোগ করেন, ভোটের আগে তো ডিজে বাজানোর কথা বলেছিলেন! এমনকি বিজেপি কর্মীদের তালিকা তৈরি করে দেখে নেওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
