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'গেরুয়া রং থাকুক তার মহিমায়...'! মুখ্যমন্ত্রীর ছবি পোস্ট করে কেন একথা লিখলেন কুণাল ঘোষ?

Kunal Ghosh: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি পোস্ট করে তীব্র কটাক্ষ কুণাল ঘোষের। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'গেরুয়া রং থাকুক তার মহিমায়। কিন্তু গেরুয়া নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হোক। ডেকরেটরদের কাছে আগে নির্দেশ দিন, গেরুয়া কার্পেট নিষিদ্ধ।'

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:13 PM IST
'গেরুয়া রং থাকুক তার মহিমায়...'! মুখ্যমন্ত্রীর ছবি পোস্ট করে কেন একথা লিখলেন কুণাল ঘোষ?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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