Kunal Ghosh slams PM Modi's Ganga Visit: মণিপুর জ্বলছে, অসহ্য গরমে মোদী কলকাতায় শাল জড়িয়ে ফটোশ্যুট করছেন: বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ

Kunal Ghosh slams PM Modi's Ganga Visit: মণিপুর জ্বলছে, অসহ্য গরমে মোদী কলকাতায় শাল জড়িয়ে ফটোশ্যুট করছেন: বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ
PM Narendra Modi's Ganga Visit: অমিত শাহের সাংবাদিক সম্মেলনকে 'প্যানিক প্রেস কনফারেন্স' বলে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ। প্রধানমন্ত্রীর গঙ্গা সফর থেকে শুরু করে দিল্লির যমুনা নদীর দূষণ—একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে তুলোধনা করলেন তৃণমূল নেতা। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নই এখন মোদীর ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড!
প্রবীর চক্রবর্তী: লোকসভা নির্বাচনের আবহে বঙ্গ রাজনীতিতে বাগযুদ্ধ তুঙ্গে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাংবাদিক সম্মেলন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গঙ্গা বক্ষে ভ্রমণ নিয়ে এবার তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত বুঝেই বিজেপি এখন ‘প্যানিক মোডে’ চলে গিয়েছে।
আরও পড়ুন- West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম দফায় আদৌ কোনও রেকর্ড হয়নি, বরং ২০২১ সালের তুলনায় ৮৩৬৭৪ ভোট কম পড়েছে: শাহ-মন্তব্যের ফ্যাক্টচেকে ডেরেক
অমিত শাহের সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনকে ‘প্যানিক প্রেস কনফারেন্স’ বলে অভিহিত করেছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, প্রথম দফার ভোটের পর যে রিপোর্ট বিজেপির হাতে এসেছে, তাতে গেরুয়া শিবিরের ভরাডুবি স্পষ্ট। কুণাল বলেন, "বিজেপির কোমর ভেঙে গেছে। কর্মীরা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। রাজ্য থেকে আসা নেতিবাচক রিপোর্ট দেখার পর কর্মীদের চাঙ্গা করতে পরিকল্পিতভাবে অমিত শাহকে এই সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়েছে।" তৃণমূলের দাবি, হারের আতঙ্কে কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতেই এই মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের ছবি নিয়েও কম বিদ্রূপ করেননি কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী গঙ্গা বক্ষে ভ্রমণের ছবি দিয়েছেন এটা কলকাতা বাসী রোজ দেখে।কারণ বাম জমানায় এই সৌন্দর্য ছিল না। কিন্তু তিনি যে শহরে থাকেন দিল্লিতে যমুনা নদী তো বিষ এখন। সেখানে তো তিনি ছবি তুলতে যান না।মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে প্রমোট করলেন নরেন্দ্র মোদী। মণিপুরে গিয়ে ছবি তুলতে পারেন না।গরমের মধ্যে গায়ে শাল দিয়ে ছবি তুলতে কলকাতার গঙ্গায় আসতে হয়।"
আরও পড়ুন- Modi's Jhalmuri and Shah's Warning Decoded: ঝালমুড়ি থেকে উলটো ঝোলানো, বাংলায় বিজেপির নতুন অস্ত্রের নাম সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার
দিল্লির যমুনা নদীর দূষণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধেছেন। কুণাল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যে শহরে থাকেন, সেই দিল্লির যমুনা এখন বিষাক্ত। সেখানে গিয়ে তো তিনি ছবি তুলতে পারেন না। মণিপুরে গিয়েও ছবি তোলার সাহস নেই তাঁর। অথচ এই অসহ্য গরমের মধ্যে গায়ে শাল দিয়ে ছবি তুলতে তাঁকে কলকাতার গঙ্গাতেই আসতে হয়।"
আরজি কর ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে কুণাল ঘোষ একে ‘চূড়ান্ত স্ববিরোধিতা’ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে নারী নির্যাতনের হার ভয়াবহ। হাথরাস থেকে মণিপুর—বিজেপির ভূমিকা সেখানে প্রশ্নাতীত। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি আসলে নারী বিরোধী দল এবং রাজনৈতিক স্বার্থেই তারা আরজি কর ইস্যু নিয়ে সরব হচ্ছে।
