Kurmi Movement: কুড়মি আন্দোলনে অবরুদ্ধ রেল! একাধিক জায়গায় আটকে ট্রেন, বাতিল বহু, ভোগান্তিতে যাত্রীরা...

Kurmi Rail Roko: একাধিক জায়গায় রেল লাইন অবরোধ।  ৮টি ট্রেন বাতিল। ৯টি ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 20, 2025, 01:58 PM IST
মনোরঞ্জন মিশ্র: কুড়মিদের আন্দোলনে আটকে পড়ল ট্রেন। একাধিক জায়গায় রেল অবরোধ। লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন। ব্য়াহত ট্রেন চলাচল। পুরুলিয়ায় রেল ও রাস্তা অবরোধে প্রভাব না পড়লেও আদিবাসী কুড়মি সমাজের আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যে।

সকাল থেকে ঝাড়খণ্ডের একাধিক জায়গায় রেল লাইন অবরোধ চলছে। যার জেরে রেল চলাচলে প্রভাব পড়েছে ঝাড়খণ্ড ঘেঁষা পুরুলিয়া জেলাতেও। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের ৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ৮টি ট্রেনের পথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ৯টি ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পুরুলিয়ার কোটশিলা রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়েছে বেশ কয়েকটি ট্রেন । এতে নাকাল হচ্ছেন রেল যাত্রীরা। সকাল থেকে পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

তবে পুরুলিয়া জেলায় কোথাও কোনও রেল ও রাস্তা অবরোধ হয়নি। প্রত্যেক রেল স্টেশনে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় রেল ও পুলিস মোতায়েন রয়েছে। তৎপর রয়েছে পুলিশ প্রশাসন। বিভিন্ন রেল স্টেশন এবং বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে পরিস্থিতির উপর সরেজমিনে নজর রাখছেন জেলা পুলিস সুপার।  পুরুলিয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুরুলিয়া জেলা পুলিস সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জি।

