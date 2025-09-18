Kurmi Movement: পুজোর মুখে ফের অশান্তি জঙ্গলমহলে! বাংলা-ঝাড়খণ্ড-ওড়িশার ১০০ জায়গায় রেল রোকো আন্দোলন

Kurmi Movement: পুজোর মুখে ফের অশান্তি জঙ্গলমহলে! বাংলা-ঝাড়খণ্ড-ওড়িশার ১০০ জায়গায় রেল রোকো আন্দোলন
Kurmi Rail Roko Movement in Bengal: গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আদিবাসী কুড়মি সমাজের মানুষেরা কুড়মি সম্প্রদায়কে আদিবাসী অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে রেল ও রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন
মনোরঞ্জন মিশ্র: দুর্গা পুজোর মুখে ফের মাথা তুলছে কুড়মি আন্দোলন। বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়ার হুশিয়ারি দিল আদিবাসী কুড়মি সমাজ। কুড়মি সম্প্রদায়কে আদিবাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর রেল ও রাস্তা অবরোধে নামতে চলেছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ।
বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার ১০০ জায়গায় রেল রোকো আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। সেই মতো পুরো জেলায় জেলায় কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষদের একত্রিত করতে চলছে প্রস্তুতি বৈঠকের কাজ । চলছে দেওয়াল লিখন ও পোস্টার সাঁটানোর কাজ।
গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আদিবাসী কুড়মি সমাজের মানুষেরা কুড়মি সম্প্রদায়কে আদিবাসী অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে রেল ও রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে সেই দাবি তুলে ধরেছেন তারা । কিন্তু কোনো সরকারেই কুড়মি সমাজের সেই দাবি রাখেনি বলে অভিযোগ । তাই নিজেদের দাবি আদায়ে ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নেমে ফের রেল ও রাস্তা অবরোধে নামার হুশিয়ারি দিলেন তারা।
আদিবাসী কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিত প্রসাদ মাহাতো বলেন, আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এই রেলে রোকো আন্দোলন হচ্ছে। মোট ৩ রাজ্যের আদিবাসী কুড়মি সমাজ এটি করছে। বিষয়টি রাজ্য ও দেশের নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরেও আমার উপরে কেস করা হয়েছে। দুমাস আগেই আন্দোলনের বিষয়টি সবাইকে জানিয়েছি। কেউ আমাদের সঙ্গে বসার প্রয়োজন মনে করল না? কুড়মিরা এমন অচ্ছুত জাত? দেশ পশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন আছে, কুড়মিদের বাঁচানোর জন্য কেন আইন নেই। জেনে রাখুন অত্যাচারী শেষ কথা বলে না, জনগনই শেষ কথা বলে।
