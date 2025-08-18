English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kurseong Death: ৪ মেয়ে-২ ছেলে, ৬ বন্ধু মিলে পাহাড়ে! ফেরার দিনই কার্শিয়ঙের ডাউহিলের হোম স্টে-তে যুবকের রহস্যমৃ*ত্যু...

Kurseong homestay death: ২৩ বছর বয়স। শনিবার কার্শিয়ঙে পৌঁছন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন... আওয়াজ পেয়ে ছুটে যান সবাই। মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও গল্প? 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 18, 2025, 04:05 PM IST
Kurseong Death: ৪ মেয়ে-২ ছেলে, ৬ বন্ধু মিলে পাহাড়ে! ফেরার দিনই কার্শিয়ঙের ডাউহিলের হোম স্টে-তে যুবকের রহস্যমৃ*ত্যু...

কায়েশ আনসারি: কার্শিয়ঙের ডাউ হিলের হোম স্টে-তে হাওড়ার যুবকের রহস্যমৃত্যু (Kurseong Death)। মৃতের নাম সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায়। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন সপ্তনীল। ঘুরতে গিয়েই মর্মান্তিক পরিণতি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হোম স্টে থেকে পড়ে গিয়ে নাকি মৃত্যু হয়েছে হাওড়ার যুবক সপ্তনীল (Kurseong homestay Death)। তবে এই ঘটনায় ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে। কীভাবে পড়ে গেলেন ওই যুবক? সেখানেই প্রশ্ন, সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

৬ বন্ধু মিলে বর্ষায় পাহাড়ে...
এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ২৩ বছর বয়স সপ্তনীলের। পুলিস সূত্রে খবর, বর্ষার মরসুমে মোট ৬ জন বন্ধু মিলে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দলে সপ্তনীল ছাড়াও ছিলেন আরও ৫ জন। তারমধ্যে ৪ জন তরুণী। সবাই কলেজের পড়ুয়া। শনিবার কার্শিয়ঙে পৌঁছন তাঁরা। কার্শিয়ঙের ডাউ হিল রোডের উপর একটি হোম স্টে-তে উঠেছিলেন সবাই। সোমবারই হাওড়ায় ফেরার কথা ছিল তাঁদের। 

ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ!
স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এদিন সকালেই তাঁরা ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনেন। ভোর ৫টা নাগাদ উপর থেকে ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পান স্থানীয়রা। আওয়াজ পেয়ে ছুটে যান সবাই। ছুটে এসে দেখেন, হোম স্টে-র সামনে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন হাওড়ার যুবক সপ্তনীল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে উদ্ধার করে কার্শিয়ং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনা নাকি খুন?
কার্শিয়ং হাসপাতাল থেকে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতালে রেফার করা হয়েছে। এই ঘটনা কি নিছক দুর্ঘটনা? স্বাভাবিকভাবে পড়ে গিয়ে মৃত্যু? নাকি মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য? অন্য কোনও গল্প? কেউ কি ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ফেলে দেয়? খতিয়ে দেখছে পুলিস। শুরু হয়েছে বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করা। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে বিকালের ফ্লাইটেই উত্তরবঙ্গে পৌঁছাচ্ছেন বাবা-মা।

ডাউহিলের হোম স্টে-তে যুবকের রহস্যমৃত্যু!
প্রসঙ্গত, দার্জিলিংয়ের কার্শিয়ঙের ডাউ হিল একটি জনপ্রিয় পর্যটন ক্ষেত্র। ডাউহিল ফরেস্ট পাইনে ঘেরা একটি গ্রাম। সবসময়ই সেখানে চলে মেঘের লুকোচুরি আর সেইসঙ্গে আলোআঁধারির খেলা। বাঙালি ট্যুরিস্টদের বর্তমানে অন্যতম পছন্দের জায়গা এই ডাউ হিল।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Kurseongdow hillhomestayHowrah youth
