Kurseong Death: হোম স্টে-র CCTV ফুটেজ ঘিরে প্রশ্ন! কার্শিয়ংয়ে যুবকের রহস্যমৃত্যুতে পুলিস জানতে পারল... বড় আপডেট!

Kurseong Dow hill homestay death: ৩ দিন আগে কলকাতা থেকে ৪ বান্ধবী ও ২ বন্ধু মিলে বেড়াতে বের হয়। মৃত পড়ুয়া কলকাতার হেরিটেজ কলেজের। কিন্তু বাকি বন্ধু-বান্ধবীরা যাদবপুরের পড়ুয়া। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 18, 2025, 06:37 PM IST
নারায়ণ সিংহ রায়: বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসে কার্শিয়ঙের হোম স্টে-তে হাওড়ার যুবকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় বড় আপডেট! পুলিসের হাতে এল সেই হোম স্টে-র সিসিটিভি ফুটেজ। এবার সেই সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্তে পুলিস। আর তাতেই উঠছে নানা প্রশ্ন! পাশাপাশি, পুলিসের হাতে এসেছে আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্যও! কার্শিয়ঙের হোম স্টে-তে ২৩ বছরের স্বপ্তনীল চ্যাটার্জির মৃত্যু, শুধুই ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া না এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও অভিসন্ধি? খতিয়ে দেখছে পুলিস।

জলপাইগুড়ি হয়ে কার্শিয়ংয়ে...
জানা গিয়েছে, ৩ দিন আগে কলকাতা থেকে ৪ বান্ধবী ও ২ বন্ধু মিলে বেড়াতে বের হয়। মৃত সপ্তনীল চ্যাটার্জি কলকাতার হেরিটেজ কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের পড়ুয়া। কিন্তু বাকি বন্ধু-বান্ধবীরা যাদবপুরের পড়ুয়া। পুলিস সূত্রে এও জানা গিয়েছে যে, ওই ৬ বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে একজনের বাড়ি জলপাইগুড়িতে। ওই ৬ বন্ধু-বান্ধবী প্রথমে জলপাইগুড়িতে সেই বন্ধুর বাড়িতেই ওঠে। সেখানে একদিন কাটিয়ে, তারপর সেখান থেকে ২ দিন আগে কার্শিয়ংয়ে পৌঁছয়। কার্শিয়াংয়ের ডাউহিলের একটি হোম স্টে-তে ওঠে সবাই। 

হোম স্টে-র বাইরে পড়েছিল স্বপ্তনীল!
সোমকবার ভোরে হোম স্টে-র বাইরে স্বপ্তনীলকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। হইচই পড়ে যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। হোম স্টে কর্তৃপক্ষ ও বন্ধুরা মিলে স্বপ্তনীলকে প্রথমে কার্শিয়ং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর পুলিস দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে পুলিস। বাবা-মা যাচ্ছে ছেলের মৃতদেহ আনতে, এমনটাই খবর। 

সিসিটিভি ফুটেজ ঘিরে প্রশ্ন!
তবে ঘটনাটি কীভাবে ঘটল তা নিয়ে সংশয় রয়েছে পুলিসের। হোম স্টে-র সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ যাচাই করে দেখা হচ্ছে। পুলিস সুত্রে খবর,  স্বপ্তনীলকে পড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে ছাদ থেকে! কিন্তু এটা কি নিছকই শুধুই পড়ে যাওয়া না এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও অভিসন্ধি? তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবারও৷ মৃত পড়ুয়া ছাত্র রাজনীতির সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন বলেও জানা যাচ্ছে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শৈলশহরে।

 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Kurseong DeathDow hill homestayHowrah youthcctv footage
