SSC Exam:  সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফের নিয়োগ SSC-তে। আজ, রবিবার নির্বিঘ্নেই মিটল নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষক  নিয়োগের পরীক্ষা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 7, 2025, 11:25 PM IST
SSC Exam: এসএসসি-র চাকরিপ্রার্থীকে পিঠে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিল পুলিসই!

প্রদ্যুত্‍ দাস: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফের নিয়োগ SSC-তে। ভাঙা পা নিয়েই পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন এক চাকরিপ্রার্থী। সাহায্যে এগিয়ে এলেন কর্তব্য়রত এক মহিলা পুলিসকর্মী। পিঠে তুলে পরীক্ষাকেন্দ্রে নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিলেন ওই পরীক্ষার্থীকে। জলপাইগুড়ির ঘটনা।

এ রাজ্য়ে SSC পরীক্ষা হল প্রায় ৯ বছর পর। আজ, রবিবার রাজ্যজুড়ে সাড়ে ছয়শো কেন্দ্রে নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসলেন সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি চাকরিপ্রার্থীরা। জলপাইগুড়ি শহরের র নিউ সার্কুলার রোডের সংঘশ্রী ক্লাব এলাকার ভাঙা পা নিয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন এক বিবাহিত মহিলা। তাঁর পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল জয়ন্তী পাড়ার জলপাইগুড়ি হাই স্কুলে।

এদিকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছলেও পা আঘাতের কারণে নির্দিষ্ট ঘরে নির্ধারিত সিটে যেতে পারছিলেন না সুতপা। এই অসহায় অবস্থা দেখে এগিয়ে আসেন লেডি কনস্টেবল রীতা রায়। পিঠে করে নিয়ে ওই পরীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট রুমে তার সিটে বসিয়ে দেন তিনি। পরীক্ষা শেষে আবার একইভাবে বসিয়ে দেন টোটোতে। এই মহিলা পুলিস কর্মীকে  কৃতজ্ঞতা জানান পরীক্ষার্থী ও তার পরিবারের সদস্যরা। ‌

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

