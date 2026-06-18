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বিরাট খবর: রাজ্যে চালু হচ্ছে 'লাখপতি দিদি' যোজনা, বাংলার মহিলারা পাবে ৫ লক্ষ টাকা? কারা পাবে? কী শর্ত? কী ভাবে আবেদন করবেন?

এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, এর অধীনে মহিলাদের ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের ওপর সরকার সম্পূর্ণ সুদে ভর্তুকি দেয়, যার ফলে মহিলাদের ওপর বাড়তি সুদের কোনো বোঝা পড়ে না।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 18, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:30 PM IST
বিরাট খবর: রাজ্যে চালু হচ্ছে 'লাখপতি দিদি' যোজনা, বাংলার মহিলারা পাবে ৫ লক্ষ টাকা? কারা পাবে? কী শর্ত? কী ভাবে আবেদন করবেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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