বিরাট খবর: রাজ্যে চালু হচ্ছে 'লাখপতি দিদি' যোজনা, বাংলার মহিলারা পাবে ৫ লক্ষ টাকা? কারা পাবে? কী শর্ত? কী ভাবে আবেদন করবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের হাত ধরে রাজ্যে একে একে চালু হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমুখী প্রকল্প। আয়ুষ্মান ভারতের পর এবার রাজ্যে কার্যকর হতে চলেছে মোদী সরকারের অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় কর্মসূচি ‘লাখপতি দিদি’ যোজনা (Lakhpati Didi Yojana)। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, কেন্দ্রের সমস্ত সুবিধা এবার রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি মতোই এবার বাংলার মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এই প্রকল্প চালু করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।
‘লাখপতি দিদি’ প্রকল্প কী এবং এর উদ্দেশ্য
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে গ্রামীণ ও শহুরে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের নিজস্ব ছোট ব্যবসা বা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বছরে কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে সক্ষম করা।
এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, এর অধীনে মহিলাদের ব্যবসা শুরু বা সম্প্রসারণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের ওপর সরকার সম্পূর্ণ সুদে ভর্তুকি দেয়, যার ফলে মহিলাদের ওপর বাড়তি সুদের কোনো বোঝা পড়ে না। এছাড়া, মহিলারা যাতে সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ কারিগরি ও ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।
প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাজারের সুবিধা
সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, লাখপতি দিদি কর্মসূচি এখন আর শুধু নারীদের প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। মহিলারা যাতে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বিক্রি করতে পারেন, তার জন্য দেশজুড়ে বিশেষ খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র বা রিটেল আউটলেট খোলা হবে।
মহিলাদের সরাসরি বাজারের সঙ্গে যুক্ত হতে এবং আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হবে। কৃষি, দুগ্ধজাত ব্যবসা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সেলাই, হস্তশিল্প, বস্ত্র এবং খুচরা ব্যবসার মতো ক্ষেত্রগুলিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে জোয়ার আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কারা আবেদন করতে পারবেন?
এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে:
১. আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২. মহিলার বয়স অবশ্যই ১৮ থেকে ৫০ বছর-এর মধ্যে হতে হবে।
৩. আবেদনকারীকে যেকোনও নথিভুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self Help Group) সক্রিয় সদস্য হতে হবে।
সীমিত আয়ের যে সমস্ত মহিলা নতুন স্ব-কর্মসংস্থান শুরু করতে ইচ্ছুক অথবা ইতিমধ্যে ছোট-মাঝারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন।
আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র
আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য যে সমস্ত জরুরি কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে, সেগুলি হল:
১. ভোটার ও ডিজিটাল আইডেন্টিটি কার্ড (যেমন প্যান কার্ড)
২. যেকোনও একটি বৈধ সরকারি পরিচয়পত্র [Identity Card]
৩. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও পাসবইয়ের বিবরণ (Bank Passbook)
৪. পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি
৫. চালু মোবাইল নম্বর
কী ভাবে আবেদন করবেন?
লাখপতি দিদি যোজনার সুবিধা নেওয়ার জন্য মহিলারা কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া অফলাইনে আবেদনের বিকল্পও রয়েছে। সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে নিকটবর্তী স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর কার্যালয়, গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ বা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করতে হবে।
সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মহিলা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। তবে বাংলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের চূড়ান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ার পরেই রাজ্য জুড়ে আবেদন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে জানা গেছে।
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