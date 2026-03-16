West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ঘণ্টা বাজতেই বন্ধ হল লক্ষ্মীর ভান্ডার-যুবসাথীর ক্যাম্প, কবে আবার ফিরবে?
WB Assembly Election 2026: রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জারি হয়ে গেছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। তারই অঙ্গ হিসেবে শহরের বিভিন্ন রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সরকারি হোর্ডিং। বিধান সরণী ক্ষুদিরাম বসু কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়ের বিপরীতে সম্প্রতি যুব সাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার সরকারি রেজিস্ট্রশন ক্যাম্প বসেছিল। সেই সমস্ত হোর্ডিং খুলে ফেলা হল।
অয়ন ঘোষাল: বিধানসভার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে কার্যকর হয়েছে নির্বাচন কমিশনের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বা আদর্শ আচরণ বিধি। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রশাসন। এই বিধিনিষেধের অঙ্গ হিসেবেই সোমবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরকারি হোর্ডিং ও ব্যানার সরানোর কাজ শুরু হয়েছে।
আজ বিধান সরণী এলাকাতেও এই তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি ক্ষুদিরাম বসু কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়ের বিপরীতে সরকারি প্রকল্প ‘যুব সাথী’ এবং ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পের বেশ কিছু হোর্ডিং লাগানো হয়েছিল। তবে নির্বাচনী বিধিনিষেধ জারি হতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই সমস্ত হোর্ডিং খুলে ফেলা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর সরকারি খরচে কোনো প্রকল্পের প্রচার চালানো যায় না। রাজনৈতিক দলগুলি যাতে সরকারি প্রকল্পের আড়ালে নির্বাচনী সুবিধা না নিতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই কড়াকড়ি। কমিশনের এই নির্দেশিকা অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশাসনিক এই তৎপরতা শহরের নির্বাচনী আবহে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
প্রসঙ্গত, রবিবার নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ঘোষণা করলেন দেশের ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ২ দফায় হবে। ২৩, ২৯ এপ্রিল দু'দফায় ভোট হবে এই রাজ্যে। ৫মে ভোট গণনা। প্রথম দফায় ১৫২ টি কেন্দ্রে ভোট হবে। প্রথম দফায় ১৬ জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পংয়ে ভোট হবে। দ্বিতীয় দফায় ১৪২ টি কেন্দ্রে ভোট হবে। দ্বিতীয় দফায় ছয়টি জেলা পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতায় ভোট হবে।
উল্লেখ্য, ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই একের পর এক কোপ নির্বাচন কমিশনের। মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্র সচিবের পর রাজ্যের ডিজি, কলকাতা পুলিসের সিপি এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলাকেও বদলি। রাজ্য পুলিসের ডিজি পীযূষ পান্ডেকে সরিয়ে আনা হল সিদ্ধনাথ গুপ্তকে। সিপি সুপ্রতীম সরকারের বদলে এলেন অজয় নন্দা। নটরাজন রমেশ বাবু হলেন ডিজি কারেকশনাল সার্ভিস। অজয় রাণাডে হলেন এডিজি এলও।
ওদিকে, সরিয়ে দেওয়া হয় রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে। নন্দিনী চক্রবর্তীর জায়গায় রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৯৩ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে। ১৯৯৭ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক সংঘমিত্রা ঘোষকে করা হয়েছে রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)