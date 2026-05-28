Lakshmir Bhandar: 'কোথাও আবেদন করিনি, বছরখানেক ধরে পাচ্ছি', বহরমপুরের রাকিবুলকে আটক করল পুলিস

Annpurna Yojana: পাচ্ছিলেন লক্ষীর ভান্ডারের টাকা। বহরমপুর ব্লকের রাধারঘাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালমাড়ার বাসিন্দা রাকিবুল শেখ। সেই রাকিবুল শেখকে বাড়ি থেকে বহরমপুর থানায় নিয়ে গেল পুলিস। সন্ধ্যাতেই তাঁর বাড়িতে আসে বহরমপুর থানার পুলিস। তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়।
সোমা মাইতি: রাকিবুল শেখ, বাড়ি বহরমপুর ব্লকের রাধারঘাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালমাড়ার বাসিন্দা। তিনিই পাচ্ছেন মহিলাদের জন্য চলা লক্ষ্মীর ভান্ডার। কিভাবে পাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বুধবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম প্রকাশ অনুষ্ঠানে রাকিবুল সেখ লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছেন বলে জানান। এরপরই সামনে এসেছে এই তথ্য।
রাকিবুল শেখ জানান, বছর খানেক পাচ্ছি। আমি কোন আবেদন করিনি। ঢুকতো বই আপডেট করতে গিয়ে বুঝতে পারি। বিডিও অফিসে যায়নি। এক বছর ধরে টাকা পাচ্ছি। আমি কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। আমি কোনও জায়গায় আবেদনও করিনি। ঘরের আবেদনের জন্য অ্যাকাউন্ট দিই। তারপর আমি আর কোনও আবেদন করিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য আবেদন করিনি।
তাঁর আরও বক্তব্য, সরকারি টাকা আমি তো একা দুর্নীতি করিনি, করেছে তো অনেকে। সেইগুলোকেও দেখতে হবে। সরকারি নিয়মে আমার বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেবে তেমনভাবে থাকতে হবে। আমি হোটেলের ব্যবসা করি। ব্যবসার শুরু থেকেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পেতে শুরু করি। আমাকে কোনও নেতা, প্রধান বা কেউ করে দেয়নি। কিভাবে হয়েছে আমার জানা নেই।
রাকিবুল শেখ আরও বলেন, তিনি প্রথমে জানতেন না যে তাঁর অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা জমা হচ্ছে। বিষয়টি তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। এমনকি দলের কিছু সদস্য তাঁকে জানায়, টাকা এলে তা নেওয়ায় কোনও সমস্যা নেই। তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করতে গিয়ে রাজ্য রাজনীতির অন্দরে এক মস্ত বড় বোমা ফাটিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের তালিকায় থাকা এক গুরুতর কারচুপির কথা ফাঁস করে তিনি দাবি করেন, মহিলাদের জন্য বরাদ্দ এই প্রকল্পের টাকা নিয়মিত ঢুকে যাচ্ছে এক পুরুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। শুধু অভিযোগ তোলাই নয়, প্রকাশ্য সাংবাদিক বৈঠকে সেই ব্যক্তির নামও বলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।