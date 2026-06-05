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Lakshmir Bhandar Funds: ব্যাংক স্টেটমেন্ট তুলতেই ফাঁস ‘পুরুষ লক্ষ্মী’র কীর্তি, ৫ বছর ধরে সরকারি টাকা ঢুকছে অ্যাকাউন্টে

Nadia News: অঞ্জনা বিশ্বাস শ্রমিক পরিবারের গৃহবধূ। তার স্বামী গোপাল বিশ্বাস দিনমজুরের কাজ করে কোন রকমে সংসার চালান । লক্ষী ভান্ডার প্রাপক অঞ্জনা দেবী বলেন আমি ২০২১ সালে লক্ষীর ভান্ডারের আবেদন করে ছিলাম। কিন্তু কোন রকম টাকা আমার একাউন্টে ঢোকে না। এরপরই...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 05, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:08 PM IST
Lakshmir Bhandar Funds: ব্যাংক স্টেটমেন্ট তুলতেই ফাঁস ‘পুরুষ লক্ষ্মী’র কীর্তি, ৫ বছর ধরে সরকারি টাকা ঢুকছে অ্যাকাউন্টে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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