/Lakshmir Bhandar Funds: ব্যাংক স্টেটমেন্ট তুলতেই ফাঁস ‘পুরুষ লক্ষ্মী’র কীর্তি, ৫ বছর ধরে সরকারি টাকা ঢুকছে অ্যাকাউন্টে

অনুপ দাস: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এলেও, এবার নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে যা ঘটল তা এককথায় নজিরবিহীন। গত ৫ বছর ধরে এক দুঃস্থ মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সরকারি টাকা ঢুকে গেল একই গ্রামের এক পুরুষ তথা সক্রিয় তৃণমূল কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে! ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কৃষ্ণগঞ্জের বানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনন্দনপুর গ্রামের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রঘুনন্দনপুর গ্রামের বাসিন্দা অঞ্জনা বিশ্বাস এক শ্রমিক পরিবারের গৃহবধূ। তাঁর স্বামী গোপাল বিশ্বাস দিনমজুরের কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালান। ২০২১ সালে প্রকল্পটির সূচনালগ্নেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেছিলেন অঞ্জনাদেবী। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা ঢোকেনি।
ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট তুলতেই ফাঁস ‘পুরুষ লক্ষ্মী’র কীর্তি
টাকা না পেয়ে অঞ্জনাদেবী বারবার স্থানীয় বানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কৃষ্ণগঞ্জের বিডিও অফিসে খোঁজ নেন। সেখানে সরকারি নথিতে দেখা যায় তাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু রয়েছে এবং নিয়মিত টাকাও পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু তিনি ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলেই খালি হাতে ফিরতে হচ্ছিল। অবশেষে সন্দেহ হওয়ায় অঞ্জনাদেবী ব্যাংকের বিস্তারিত স্টেটমেন্ট তোলেন। আর তাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তাঁর। দেখা যায়, তাঁর নামের বরাদ্দের টাকা বিগত ৫ বছর ধরে একই গ্রামের বাসিন্দা তথা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী সুফল বিশ্বাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে!
মুখ বন্ধ করতে ১০ হাজার টাকা!
প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে অঞ্জনাদেবী তৃণমূল কর্মী সুফল বিশ্বাসের দ্বারস্থ হন। কিন্তু শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকায় সুফলবাবু প্রথমে বিষয়টিকে পাত্তাই দেননি। এরপর অঞ্জনাদেবী পুলিসের কাছে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলে, বেগতিক বুঝে সুফল বিশ্বাস তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য ১০,০০০ টাকা দেন। তবে তাঁর প্রাপ্য বাকি সমস্ত টাকা ফেরত চাইলে তা দিতে অস্বীকার করা হয়। অভিযোগ, তৎকালীন সরকারি আধিকারিকদের জানিয়েও অঞ্জনাদেবী কোনো বিচার পাননি, এমনকি তাঁর নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার ব্যবস্থাও করা হয়নি।
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিডিও-র দ্বারস্থ উপভোক্তা
রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর অবশেষে সুবিচারের আশায় কৃষ্ণগঞ্জের বিডিও-র দ্বারস্থ হন প্রতারিত অঞ্জনা বিশ্বাস। বিডিও অফিস চত্বরেই তিনি কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার বর্তমান বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাসের কাছে পুরো বিষয়টি জানান। বিধায়ক সুকান্ত বাবু স্পষ্ট বলেন, "তৃণমূলের আমলে সর্বত্রই এমন দুর্নীতি হয়েছে, এটা নতুন কিছু নয়। ওই ‘পুরুষ লক্ষ্মী’ যদি অঞ্জনাদেবীর সমস্ত পাওনা টাকা ফেরত না দেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
সুফল বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া না গেলেও, তাঁর স্ত্রী শৈল বিশ্বাস ক্যামেরার সামনে (কথোপকথনে) অকপটে স্বামীর এই কীর্তি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি মেনে নেন যে, তাঁর স্বামীর অ্যাকাউন্টে অঞ্জনাদেবীর টাকা ঢুকত এবং তাঁরা একবার ১০ হাজার টাকা ফেরতও দিয়েছেন। তবে বাকি টাকা যে দেওয়া হয়নি, তাও স্বীকার করেন তিনি।
বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাসের কটাক্ষ, "এই ধরনের জালিয়াতি রুখতেই আমাদের সরকার ১২ পাতার 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর ফর্ম তৈরি করেছে, যাতে কোনো পুরুষ জালিয়াতি করে মহিলাদের টাকা তুলতে না পারে। আর এই স্বচ্ছতার কারণেই তৃণমূলের গাত্রদাহ হচ্ছে।" এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর কৃষ্ণগঞ্জ জুড়ে এখন একটাই চর্চা— সুফল বিশ্বাসের মতো আর কতজন ‘পুরুষ লক্ষ্মী’ এভাবে মহিলাদের হকের টাকা আত্মসাৎ করে বসে আছেন? এখন প্রশাসন এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই দেখার।
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