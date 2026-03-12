English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Lakshmir Bhandar New Rules: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বিরাট বদল! নিয়ম না মানলে এমাস থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে টাকা

Lakshmir Bhandar New Rules: 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে' বিরাট বদল! নিয়ম না মানলে এমাস থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে টাকা

Lakshmir Bhandar Scheme New Rules Updates: 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে' কড়াকড়ি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে এবার একরাশ নতুন নিয়ম। সেই নিয়ম না মানলে বন্ধ হয়ে যাবে লক্ষ্মীর ভান্ডার স্কিমের টাকা। সে কী! কীভাবে আটকাবেন বিপদ?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 12, 2026, 06:26 PM IST
Lakshmir Bhandar New Rules: 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে' বিরাট বদল! নিয়ম না মানলে এমাস থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে টাকা
খুব খুঁটিয়ে নতুন নিয়ম দেখে নিন। না হলে বিপদে পড়তে পারেন।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (west Bengal government) 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে (Lakshmir Bhandar Scheme) আসছে নতুন নিয়ম (Lakshmir Bhandar New Rules), শুরু হচ্ছে আরও কড়াকড়ি। আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের নিয়মে এই কড়াকড়ির জেরে বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি থাকছে হাজার হাজার অ্যাকাউন্টের।

আরও পড়ুন: Gold Price Fall: লক্ষ্মীবারেই হু হু করে কমল সোনার দাম; যুদ্ধসংকটে বিরাট স্বস্তি, আজ কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। এর ভাতার পরিমাণও সম্প্রতি বাড়ানো হয়েছে। ২০২৬ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা ৫০০ টাকা করে বাড়িয়েছে। এখন থেকে সাধারণ ও ওবিসি (General/OBC) শ্রেণির মহিলারা প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতি (SC/ST) শ্রেণির মহিলারা ১৭০০ টাকা করে পাবেন।

বন্ধ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র টাকা?

তবে এবার এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে এই স্কিমের গ্রাহক তথা উপভোক্তাদের কিছু নিয়ম মানতে হবে। আসলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' জন্য বেশ কিছু কঠোর নিয়ম কার্যকর করছে নবান্ন। ঠিকঠাক নিয়ম না মানলে এমাস থেকেই অনেক উপভোক্তার টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আধার সংযোগ বাধ্যতামূলক

যে সমস্ত উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ড লিংক করা নেই, তাঁদের টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, আধার সংযোগ না থাকলে কোনও ভাবেই টাকা ঢুকবে না অ্যাকাউন্টে।

সিঙ্গল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা শুধুমাত্র উপভোক্তার নিজের নামে থাকা 'সিঙ্গল' অ্যাকাউন্টেই পাঠানো হবে। যদি কোনো উপভোক্তার জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট (Joint Account) থাকে, তবে তাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা আর জমা পড়বে না। টাকা পেতে হলে উপভোক্তাকে নিজের নামে একক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

বয়সসীমা 

আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স ৬০ বছর পেরিয়ে গেলে তিনি আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাবেন না; সেক্ষেত্রে তাঁকে বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করতে হবে।

আরও পড়ুন: Indian killed in Iranian Attack: ভারতীয়র মৃত্যু; ইরানি হামলায় পুড়ে খাক আমেরিকার তেলের ট্যাংকার, হাড়হিম ভিডিয়ো

নথিপত্রে অসংগতি

জানা গিয়েছে, অনেকে নাকি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন। তাই প্রশাসন এখন অনেক বেশি সতর্ক। নথিপত্রে সামান্য ভুল থাকলে বা ভুল তথ্য দিয়ে সুবিধা নিলে সেই সব অ্যাকাউন্ট বাতিল করা হবে বলেই জানা গিয়েছে। যেমন, যদি কোনো মহিলা বা তাঁর পরিবারের সদস্য স্থায়ী সরকারি চাকরি করেন বা পেনশন পান, তবে তিনি এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারবেন না।

উপভোক্তাদের পরামর্শ

যাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আধার লিংক করা নেই বা যাঁরা এখনও জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছেন, তাঁদের দ্রুত ব্যাংকে গিয়ে এই সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প হয়, সেখানে গিয়েও এই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

