Lakshmir Bhandar: খোদ তৃণমূলই বলল 'লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না'; ভোটের মুখে বহু মহিলা-সহ ১৭ পরিবারের যোগ বিজেপি'তে

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Lakshmir Bhandar: খোদ তৃণমূলই বলল লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না; ভোটের মুখে বহু মহিলা-সহ ১৭ পরিবারের যোগ বিজেপিতে

Nandigram TMCs on Lakshmir Bhandar: নন্দীগ্রামে মহিলা ভোটারদের নিয়ে ভোটের মুখে দীঘা জগন্নাথ ধাম দর্শন করানো ঘিরে বিতর্ক, নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগে সরব বিজেপি, নন্দীগ্রাম থেকে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের,পালটা তৃণমূল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 4, 2026, 06:21 PM IST
ফের দলবদল! ভোটের হাওয়ায় নন্দীগ্রামে বিজেপি'র হাতই কি শক্ত হল? (প্রতীকী ছবি)

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রামে (Nandigram) তৃণমূল (TMC) ছেড়ে এক ঝাঁক মহিলা-সহ ১৭ পরিবারের যোগ বিজেপি (BJP)-তে! কেন? 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' (Lakshmir Bhandar) নয়, চাই কাজ ও নারী নিরাপত্তা-- এই দাবি মহিলাদের। বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না নন্দীগ্রামের। রাজ্যে ভোটের (West Bengal Assembly Elections 2026) ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। তার পর নানা জায়গায় থেকেই বিতর্কের খবর মিলছে। এবার বিতর্ক নন্দীগ্রামে (Nandigram)। শনিবার ১৭ জন মহিলা-সহ মোট ১৭টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে হাতে বিজেপির পতাকা তুলে নেন। এদিকে, নন্দীগ্রামের মহিলা ভোটারদের নিয়ে ভোটের মুখে দীঘা জগন্নাথ ধাম (Digha Jagannath Temple) দর্শন করানো ঘিরেও তৈরি হল বিতর্ক। নির্বাচনী বিধিভঙ্গের (Code Of Conduct) অভিযোগে সরব হল বিজেপি (BJP)। নন্দীগ্রাম থেকে নির্বাচন কমিশনে (Election Commission) অভিযোগও জানাল তারা।

আরও পড়ুন: Digha Jagannath Temple: নন্দীগ্রামের মহিলাদের দীঘায় জগন্নাথ দর্শন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল বিজেপি; কেন?

তৃণমূল থেকে বিজেপি'তে

নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এক ঝাঁক মহিলা বিজেপিতে যোগদান করলেন। শনিবার ১৭ জন মহিলা-সহ মোট ১৭টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিলেন। এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা প্রলয় পাল এবং নন্দীগ্রাম  বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার অভিজিৎ মাইতি। তাঁদের হাত থেকেই দলীয় পতাকা গ্রহণ করেন ওই যোগদানকারীরা।

আরও পড়ুন: TMC Candidates List West Bengal Assembly Election 2026: মতুয়াগড়ে এবার সবুজ ঝড়? মমতার প্রার্থীতালিকায় বিরাট চমক

'লক্ষ্মীর ভান্ডার' চাই না

ভোটের মুখে এভাবে কেন দল বদল করলেন তাঁরা? যোগদানকারী মহিলাদের দাবি, তাঁরা আর শুধুমাত্র লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্প চান না। তাদের মূল দাবি কর্মসংস্থান, নারী সুরক্ষা এবং এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন। সেই কারণেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা বলে জানান তাঁরা। স্বাভাবিক ভাবেই এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

জগন্নাথ বিতর্ক

এদিকে নন্দীগ্রামে তৈরি হয়েছে জগন্নাথ-বিতর্কও। নির্বাচনী আচরণবিধি চালু থাকার মধ্যেই নন্দীগ্রামের মহিলাদের দীঘায় নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, মহিলাদের জগন্নাথ মন্দির দর্শনের নাম করে গাড়িতে করে দীঘায় নিয়ে গিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল, যা নির্বাচনী বিধিভঙ্গেরই সামিল। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করে তারা। তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি প্রলয় পাল ও নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিজেপি অবজারভার অভিজিৎ মাইতি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, রাজনৈতিক লড়াই হোক নীতির ভিত্তিতে, ভোটারদের প্রলোভন দেখিয়ে প্রভাবিত করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

পাল্টা তৃণমূল

বিজেপির এই অভিযোগ অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিতকুমার রায় বলেন, কোথাও ভ্রমণে যাওয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার, এতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের কোনও প্রশ্ন নেই। বিজেপি পরাজয়ের আশঙ্কায় ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বলেও কটাক্ষ তাঁর।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ফের ভাঙন! ভোটবাংলায় তৃণমূল ছেড়ে এবার বিজেপি'তে যোগ আইনজীবীদের

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Nandigram Lakshmir Bhandar issuetmc to bjp in Nandigramno Lakshmir BhandarDigha Jagannath DhamNandigram voters in DighaWB assembly electionলক্ষ্মীর ভান্ডারদলবদলবিজেপিতৃণমূলনন্দীগ্রামবিধানসভা ভোট
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: সব দিয়েছিলাম, পলাতকদের ক্ষমা করবেন না: গণি-গড়ে দাঁড়িয়েই মৌসমকে বেনজির তোপ মমতার
.

পরবর্তী খবর

Utsav Mukherjee Missing: কেটে গেছে ২ দিন, এখনও খোঁজ নেই উত্সবের: কী করছে পুলিস থেকে শুরু করে...