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বিরাট বিপদে মমতা: কালীঘাট তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাকে থানায় তলব, ভয়ংকর অভিযোগ-- তোলপাড় রাজ্য

Abdur Rahim Baxi: আব্দুর রহিম বকশি রাজ্য রাজনীতিতে কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ এবং মালদহ জেলা তৃণমূলের একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবেই পরিচিত। দলীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে এহেন গুরুতর জমি দখলের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 07, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:54 PM IST
বিরাট বিপদে মমতা: কালীঘাট তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাকে থানায় তলব, ভয়ংকর অভিযোগ-- তোলপাড় রাজ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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