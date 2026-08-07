/বিরাট বিপদে মমতা: কালীঘাট তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাকে থানায় তলব, ভয়ংকর অভিযোগ-- তোলপাড় রাজ্য

রণজয় সিংহ: জমি দখল সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লেন মালদহের মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বকশি।
কালীঘাট-পন্থী এই দাপুটে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে সম্প্রতি দুটি পৃথক জমি দখলের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর মধ্যে একটি দেবোত্তর সম্পত্তি বেআইনিভাবে দখল করা এবং অপরটি সেচ দফতরের সরকারি জমি দখল করে একটি এনজিও-র (NGO) স্কুল ভবন নির্মাণ করা।
দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের অভিযোগটির পরিপ্রেক্ষিতেই শুক্রবার তাঁকে মালদহের রতুয়া থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়।
থানায় হাজিরা ও দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ
পুলিসি নোটিস পেয়ে শুক্রবার বেলা ১১টা ৫৭ মিনিটে রতুয়া থানায় সশরীরে হাজিরা দেন বিধায়ক আব্দুর রহিম বকশি। পুলিসি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, তদন্তকারী আধিকারিকেরা তাঁকে জমি সংক্রান্ত ওই বিতর্কিত অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করেন। টানা দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে এই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর অবশেষে দুপুর ২টো ১৩ মিনিট নাগাদ তিনি থানা থেকে বেরিয়ে আসেন।
কী বললেন বিধায়ক?
থানা থেকে বেরিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আব্দুর রহিম বকশি। তবে তিনি বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি বিশদে আলোচনা করতে চাননি। তিনি শুধু জানান যে, একটি জমি সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে রতুয়া থানার পুলিশ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে তাঁকে যা যা প্রশ্ন করেছে, তিনি তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় পুলিসকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। অভিযোগের সত্যতা বা আইনি পদক্ষেপ নিয়ে তিনি আর বিশেষ কোনো মন্তব্য করেননি।
বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু:
সম্প্রতি আব্দুর রহিম বকশির বিরুদ্ধে ওঠা দুটি অভিযোগ মালদহ জেলার রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
প্রথম অভিযোগ (দেবোত্তর সম্পত্তি): স্থানীয় একটি প্রাচীন দেবোত্তর সম্পত্তি, যা নিয়ম অনুযায়ী হস্তান্তর বা ব্যক্তিগত মালিকানায় নেওয়া বেআইনি, সেটি প্রভাব খাটিয়ে দখল করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই নির্দিষ্ট অভিযোগটির ভিত্তিতেই তাঁকে থানায় তলব করা হয়েছিল।
দ্বিতীয় অভিযোগ (সেচ দপ্তরের জমি): অপর একটি অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে, তিনি রাজ্য সেচ দপ্তরের অধীনস্থ একটি জমি বেআইনিভাবে দখল করেছেন। শুধু তাই নয়, সরকারি সেই জমির ওপর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) স্কুল ভবনও নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
আব্দুর রহিম বকশি রাজ্য রাজনীতিতে কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ এবং মালদহ জেলা তৃণমূলের একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবেই পরিচিত। দলীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে এহেন গুরুতর জমি দখলের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।
তবে পুলিসি তলব বা জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রশাসন বা রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কঠোর কোনও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না, সেদিকেই এখন নজর রাখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।
বিরোধীরা ইতোমধ্যেই এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসকদলকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে।
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