/রেল গেট থেকে এবার মুক্তি? কাটোয়ায় ওভারব্রিজের জন্য শুরু জমি জরিপের কাজ

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: কয়েক দশক অপেক্ষার পর রেলগেট যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে কাটোয়ার মানুষ। অবশেষে প্রশাসনের ৪ দপ্তরের আধিকারিকরা একসঙ্গে কাটোয়া রেলগেটের ওভারব্রিজের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সরেজমিন জরিপের কাজ শুরু করল। জমি জরিপের সময় কাটোয়ার বিজেপি বিধায়ক আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন।
শনিবার দুপুরের কাটোয়া মহকুমা শাসকের প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের নেতৃত্বে কাটোয়ার ভূমি ও ভুমি সংস্কার দপ্তর, পূর্তদপ্তর ও রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আধিকারিকরা জরিপের কাজ শুরু করল। ভূমি দপ্তরের ম্যাপে উল্লেখিত রাস্তা ও তৎসংলগ্ন জমি বাস্তবে আছে কিনা প্রথমে সেই কাজ করা হয়। রেল দপ্তরের বাস্তুকারদের উপস্থিতিতে ফিতে মেপে মিলিয়ে নেওয়া হয় প্রস্তাবিত রেল ওভারব্রিজের জমি।
মহকুমা শাসকের প্রতিনিধি কাটোয়া ১ ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, কাটোয়া রেলগেটের উপর প্রস্তাবিত ওভারব্রিজের পরিকল্পনায় জমির জরিপ করা হচ্ছে। ওভারব্রিজের জন্য প্রয়োজনীয় জমির বাস্তবতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এরপর পরিকল্পনা অনুসারে রেল আধিকারিকদের নকশা তৈরি করতে অসুবিধা হবে না। রেলের যা জমি প্রয়োজন তা আশাকরি আছে। কোন বাড়ি ভাঙা পড়বে না বলে জানান বিশ্বজিৎ বিশ্বাস।
কাটোয়ার বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, কাটোয়ার রেলগেটের উপর ওভারব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনার প্রথমধাপের কাজ শুরু হল। বিজেপি যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা রাখে। আসলে বিজেপি সংকল্প করে। মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, রাজ্য প্রশাসনের অনুমোদন মিললেই আমরা জরিপ করা জমির নকশা রেলের হাতে তুলে দেব। রেল কাজ শুরু করবে।
কাটোয়ার বাসিন্দাদের কাছে যন্ত্রণার অপর নাম কাটোয়ার রেলগেট। শহরে প্রবেশের মুখে আছে হাওড়া-কাটোয়া রেলপথের স্পেশাল রেলগেট। সারাদিনে এই রেলপথে ১৮ জোড়া ইএমইউ-সহ ৪৪ জোড়া মেল এক্সপ্রেস সহ ট্রেন চলাচল করে। দিনে ১১২ বার রেলগেট পড়ে থাকে। কখনও একবার রেলগেট পড়লে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। চরম সমস্যা হচ্ছে এই রেলগেট। এই জরিপে কাটোয়ার সাধারণ মানুষ খুশি। কাটোয়ার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, আশাকরি খুব তাড়াতাড়ি রেল ওভারব্রিজের কাজ শুরু হয়ে যাবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)