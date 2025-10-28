English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather Update: সন্ধের মধ্যেই ল্যান্ডফল মন্থার! দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি, ভয়ংকর দুর্যোগের আশঙ্কা...

Cyclone Montha Update: আজ ভোর সাড়ে ৫ টায় সাধারণ ঘূর্ণিঝড় থেকে প্রবল বা সিভিয়ার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে মন্থা। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। উত্তরবঙ্গেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 28, 2025, 10:19 AM IST
Bengal Weather Update: সন্ধের মধ্যেই ল্যান্ডফল মন্থার! দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি, ভয়ংকর দুর্যোগের আশঙ্কা...

অয়ন ঘোষাল: প্রবল ঘূর্ণিঝড় বা সিভিয়ার সাইক্লোন হিসেবে আজ সন্ধ্যে নাগাদ ল্যান্ড ফল করবে মন্থা। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম থেকে ২৪৫ কিলোমিটার, অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাডা থেকে ৩১৫ কিলোমিটার এবং বিশাখাপত্তনম থেকে ৩৮৫ কিলোমিটার দূরে এটির অবস্থান। গত ৬ ঘণ্টায় তার গতিবেগ ১৮ কিলোমিটার থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ কিলোমিটার। অর্থাৎ সে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করতে করতে উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

মন্থার ল্যান্ডফল:

ভারতীয় সময় আজ ভোর সাড়ে ৫ টায় সাধারণ ঘূর্ণিঝড় থেকে প্রবল বা সিভিয়ার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে মন্থা। আগে মধ্যরাতের পরে ল্যান্ড ফলের পূর্বাভাস দেওয়া হলেও সর্বশেষ উপগ্রহ চিত্র অনুয়ায়ী এটি আজ সন্ধ্যার পর যেকোনো সময় ভূমিভাগে প্রবেশ বা ল্যান্ড ফল করতে পারে বলে অনুমান। 

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে কর্কটের, অনেক সমস্যা মিটবে তুলার...

অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম এবং কলিঙ্গপত্তনম উপকূলের মধ্যবর্তী কোনও একটি স্থানে এটির ল্যান্ড ফল করার প্রবল সম্ভবনা। এই মুহূর্তে বঙ্গোপসাগরের তাপমাত্রা এবং হাওয়ার অভিমুখ দেখে আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন এটির আর রিকার্ভ বা বাঁক খেয়ে অভিমুখ পরিবর্তনের খুব বেশি সম্ভাবনা নেই। 

পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব:

উত্তাল হবে বঙ্গোপসাগর। অনিশ্চিত আচরণ করবে সমুদ্র। তাই পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র এবং ওড়িশার মত্‍স্যজীবীদের ৩০ অক্টোবর বিকেল পর্যন্ত গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। 

দক্ষিণবঙ্গে:
দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উপকূলের জেলা দিয়ে শুরু হয়ে উত্তরবঙ্গ লাগোয়া জেলা পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২৮ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। 

উত্তরবঙ্গে:
উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ৩১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ওইদিন ভারী বৃষ্টি হবে মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরেও। তার আগে ৩০ অক্টোবর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলাতে। 

২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। 

আরও পড়ুন:UP Shocker: চেড়া পেট, দু'আঙুল কাটা... হাড়হিম নৃশংসতার পরেও আইনের পড়ুয়া...অবিশ্বাস্য!

কলকাতাতে:
কলকাতাতেও আজ বিকেল থেকে মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধ এবং বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি কলকাতাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইবে।

শুক্রবার বিকেলের পর থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাতাসে তখনও বেশ কিছুটা জলীয় বাষ্প থেকে যাবে। যা কমতে শুরু করবে নভেম্বর মাসের ২ তারিখ থেকে। নভেম্বরের ৩ তারিখ থেকে ফের বঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। ভোরের দিকে হিমের পরশ এবং শিরশিরানি ভাব।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bengal Weather UpdateZee 24 GhantaMontha Cyclone AlertSouth Bengal heavy rainLandfall TonightCyclone Warning
পরবর্তী
খবর

Primary TET: প্রাথমিক টেট ২০১৭ ও ২০২২ নিয়ে বড় আপডেট! কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ! কী হবে চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যত্‍?
.

পরবর্তী খবর

Jamtara Actor's Death: মাত্র ২৫ বছরেই সব শেষ! বাড়ি থেকেই উদ্ধার 'জামতারা'-খ্...