/Landslide: ভারী বৃষ্টিতে সেভকের কাছে ধস, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক, পর্যটকদের মাথায় বাজ

অরূপ বসাক: ভারী বৃষ্টিতে (heavy rain) সেভক সেতুর (sevok bridge) কাছে নামে ধস, কিছু সময়ের জন্য় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। সোমবার রাতে পাহাড় ও সমতলে হওয়া ভারী বৃষ্টির জেরে সেভক সেতুর কাছে এই ধস নামে। এর ফলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।
সড়ক অবরুদ্ধ
সোমের রাতে পাহাড় ও সমতলে হওয়া ভারী বৃষ্টির জেরে শিলিগুড়ির সেভক সেতুর কাছে ধস নামে। এর জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরুদ্ধও হয়ে পড়ে।
দীর্ঘ যানজট
কর্মব্যস্ত সময়ে এই ধস নামার কারণে রাস্তার দু’ধারে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে। দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পর্যটকেরাও।
পরিস্থিতির উপর নজরদারি
পরিস্থিতির খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ধস সরানোর কাজ শুরু করা হয়। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় রাস্তা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।
বরাবর ধসের আতঙ্ক
উল্লেখ্য, গত কয়েক দিন ধরে পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে ধস নামার ঘটনা ঘটছে। স্থানীয়দের দাবি, ভারী বৃষ্টি হলেই পাহাড়ি রাস্তাগুলিতে ধস নামার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ে। এবারও বাড়ছে। বারবার এমন পরিস্থিতির কারণে আতঙ্কে রয়েছেন সাধারণ মানুষ ও পর্যটকেরা।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস
প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস দিয়েই রেখেছেন আবহাওয়াবিদেরা। জানা গিয়েছে, আজ, মঙ্গলবার থেকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় গোটা উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতাও। বিশেষ করে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া দার্জিলিং ও কালিম্পং-সহ উপরের এই পাঁচ জেলাতেই সপ্তাহ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। আজ, মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার অতি ভারী বৃষ্টির কারণে পার্বত্য এলাকার একাংশে ধস নামতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ডুয়ার্সের একাধিক নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তরাই ও ডুয়ার্সের নিচু এলাকা জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
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