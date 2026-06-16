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Landslide: ভারী বৃষ্টিতে সেভকের কাছে ধস, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক, পর্যটকদের মাথায় বাজ

Landslide near Sevok Bridge: সোমবার রাতে পাহাড় ও সমতলে হওয়া ভারী বৃষ্টির জেরে সেভক সেতুর কাছে ধস নামে। ফলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 16, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:10 PM IST
Landslide: ভারী বৃষ্টিতে সেভকের কাছে ধস, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক, পর্যটকদের মাথায় বাজ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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