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নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে রেল লাইনে বিরাট ধস, আটকে বহু এক্সপ্রেস-মেল ট্রেন, বিপাকে কয়েক হাজার যাত্রী

মুর্শিদাবাদের নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে রেললাইনে ধস। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে আচমকাই রেললাইনের একটি অংশ বসে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন  যাত্রী থেকে শুরু করে রেল কর্তৃপক্ষ।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 03, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:46 AM IST
নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে রেল লাইনে বিরাট ধস, আটকে বহু এক্সপ্রেস-মেল ট্রেন, বিপাকে কয়েক হাজার যাত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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