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জলের তলায় রাস্তা, বাড়ছে কুয়ে নদী! বাঁধ ভাঙার আতঙ্কে লাভপুরের ১৫ গ্রাম

মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার পর বীরভূমের লাভপুরের কুয়ে নদীতে জলস্তর বাড়ছে। কাঁদরকুলা-বাঘসিনা রাস্তা জলের তলায় চলে যাওয়ায় যাতায়াত বন্ধ করেছে প্রশাসন। নদীতে আরও জল বাড়লে কুয়ে নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হতে পারে বিস্তীর্ণ এলাকা। আতঙ্কে রয়েছেন বাঘসিনা, জয়চন্দ্রপুর, খাঁপুর, চতুর্ভুজপুর-সহ প্রায় ১৫টি গ্রামের বাসিন্দারা।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 03, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:45 AM IST
জলের তলায় রাস্তা, বাড়ছে কুয়ে নদী! বাঁধ ভাঙার আতঙ্কে লাভপুরের ১৫ গ্রাম
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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