/জলের তলায় রাস্তা, বাড়ছে কুয়ে নদী! বাঁধ ভাঙার আতঙ্কে লাভপুরের ১৫ গ্রাম

প্রসেনজিৎ মালাকার: মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরই বিভিন্ন নদীতে বাড়তে শুরু করেছে জল। তার প্রভাব পড়েছে বীরভূমের লাভপুরেও। ফুলে-ফেঁপে উঠেছে কুয়ে নদী। নদীতে জল বাড়তে থাকায় বাঁধ ভাঙার আতঙ্কে ঘুম উড়েছে প্রায় ১৫টি গ্রামের বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যেই কাঁদরকুলা থেকে বাঘসিনা যাওয়ার রাস্তা পুরোপুরি জলের তলায় চলে গিয়েছে।
পরিস্থিতি বিপজ্জনক হওয়ায় ওই রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। কীর্ণাহার থানার পুলিসের তরফে রাস্তাটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করা হয়েছে। নদী পারাপারের জন্য রাখা হয়েছে নৌকার ব্যবস্থাও। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কুয়ে নদীতে দ্রুত জল বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আরও জল বাড়লে যে কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে নদীর বাঁধ।
বাঁধ ভেঙে গেলে কীর্ণাহারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি বাঘসিনা, জয়চন্দ্রপুর, খাঁপুর, চতুর্ভুজপুর-সহ প্রায় ১৫টি গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শুধু বসতিপূর্ণ এলাকাই নয়, জলের তলায় চলে যেতে পারে কুরুনাহার ও ঠিবা এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিও। ফলে চাষের ক্ষতির আশঙ্কাতেও চিন্তিত স্থানীয়রা।
স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ২০২৪ সালে খাঁপুর গ্রামের কাছে কুয়ে নদীর বাঁধের বেশ কয়েকটি জায়গায় ভাঙন হয়েছিল। এখনও সেই বাঁধের পুরোপুরি মেরামত হয়নি। বর্তমানে সেই ভাঙা অংশ দিয়েও চাষের জমিতে জল ঢুকছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। নদীর জল আরও বাড়লে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। দ্রুত বাঁধ মেরামত এবং পরিস্থিতির দিকে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
অন্যদিকে, ভাগীরথীতে কচুরিপানা ভেসে আসায় ও নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সকাল থেকে বন্ধ কাটোয়া-বল্লভপাড়া ফেরীঘাট, অপেক্ষায় শতাধিক যাত্রী। একদিকে অজয়ের জল অন্যদিকে বাবলা নদীর জল ভাগীরথীতে মিশে এই কাটোয়ার ওপর দিয়েই বয়ে যায়। সাধারণত ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শুরু হয়ে যায় কাটোয়া বল্লভপাড়া ফেরী ঘাটের পারাপার। প্রত্যেকদিন কয়েক হাজার মানুষ এই ঘাট দিয়েই নদীয়া থেকে বর্ধমান ও বর্ধমান থেকে নদীয়ায় পারি দেয়। এই ঘাটই নদীয়ার সাথে পূর্ব বর্ধমানের যোগাযোগের অন্যতম ভরসার পরিষেবা, আর সেই পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে দুইপারের সাধারণ মানুষকে।
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