/রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নত করতে হবে, সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে ড্রোন দিয়ে সার্ভের নির্দেশ শাহর

পিয়ালী মিত্র: শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে বারবার যে কথাটা বলছেন তা হল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে। পুলিস প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে ঠিক এমনই কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে হবে। বোমা,গুলি চলতে দেওয়া যাবে না। মাদক চোরাচালান কড়া হাতে দমনের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।
মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে ইতিমধ্যেই কড়া পরিকাঠামো তৈরি করতে শুরু করেছেম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিভিন্ন জায়গায় খোলা হচ্ছে মহিলা থানা। টোল ফ্রি নম্বর। মহিলাদের থানায় ফোন করা ও পুলিসের সেখানে পৌঁছনোর সময় কমানোর উপরে জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ, শুধু হেল্প ডেস্ক খুললে হবে না। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে জনসংযোগ করতে হবে। অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের সঙ্গে ড্রোন দিয়ে সার্ভের নির্দেশ পুলিসকে। নদীপথে অনুপ্রবেশ রুখতে ইছামতী নদীতে ফেন্সিয়ের বন্দোবস্ত করা যায় কিনা সে বিষয়ে নির্দেশ দেন শাহ।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে শুধু গ্রেফতারিতে থেমে থাকলে চলবে না । প্রসিকিউশনের উপর জোর দিতে হবে যাতে গুরুত্বপূর্ণ মামলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা যায়। সিএএ বা এনআরসি সংক্রান্ত ইস্যুতে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় প্রয়োজনে পুনরায় তদন্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন শাহ। ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নিতে কলকাতায় ক্যাম্প করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদেশী ভাষা নয়, কেস ডায়েরি বাংলায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে, আজ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মাননীয় অমিত শাহ আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। চলতি বছর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ছিলেন ভারতীয় ভাষার সংরক্ষণের পুরোধা পুরুষ। জনগণের নিজের ভাষায় যাতে কাজ পরিচালিত হয় তা তিনি চেয়েছিলেন। ভূমি ও ভূমি সংষ্কার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় অবধি কাজ বাংলা ভাষায় করা হবে। নাগরিক পরিষেবা, শশংসাপত্র, অ্যাপ , নাগরিক অধিকার, এফ আই আর, বিজ্ঞপ্তি, বাংলার ব্যবহার করা হবে। বিদেশী ভাষার বদলে কেন্দ্রের সাথে চিঠি বাংলা ও রাজভাষায় করা যেতে পারে। প্রশাসনিক কাজ, অনুবাদ, কার্যকর প্রয়োগ হতে পারে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলা ভাষা এই রাজ্যে বাধ্যতামূলক করা হল। অনুবাদক সহ বাকি কাজ সেরে নেওয়া হবে। বাংলা ভাষায় চিঠি দেব ও করব। হিন্দি ভাষাতেও করব। এই রাজ্যে সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে আমাদের মাতৃভাষাকে প্রয়োগ করা হবে।
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