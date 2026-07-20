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রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নত করতে হবে, সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে ড্রোন দিয়ে সার্ভের নির্দেশ শাহর

Amit Shah: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে শুধু গ্রেফতারিতে থেমে থাকলে চলবে না । প্রসিকিউশনের উপর জোর দিতে হবে যাতে গুরুত্বপূর্ণ মামলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 20, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:57 PM IST
রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নত করতে হবে, সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে ড্রোন দিয়ে সার্ভের নির্দেশ শাহর
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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