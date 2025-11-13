Kakdwip Incident: কাকদ্বীপে আইনজীবীর চেম্বারে মিলল আইনের ছাত্রীর মৃতদেহ, চাঞ্চলকর দাবি পরিবারের...
Kakdwip Incident: সন্ধেয় পরিবারের কাছে খবর আসে আইনজীবীর চেম্বারের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাঁর দেহ
Kakdwip Incident: কাকদ্বীপে আইনজীবীর চেম্বারে মিলল আইনের ছাত্রীর মৃতদেহ, চাঞ্চলকর দাবি পরিবারের...
নকিব উদ্দিন গাজী: আইনজীবীর চেম্বার থেকে উদ্ধার আইনের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপ থানার প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।
পরিবার সূত্রে খবর, আইনের ছাত্রী ছিলেন ওই তরুণী। সেই সুবাদেই কাকদ্বীপ কোর্টের এক আইনজীবীর কাছে প্র্যাকটিসের জন্য যেতেন। প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই তরুণী ছাত্রী। সন্ধেয় পরিবারের কাছে খবর আসে আইনজীবীর চেম্বারের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তাঁর দেহ। এরপরই পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। খবর দেওয়া হয় কাকদ্বীপ থানার পুলিসকে। ঘটনাস্থলে কাকদ্বীপ থানার পুলিস পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।
এদিকে, মৃত তরুণীর ব্যাগ থেকে বেশকিছু চিঠি উদ্ধার হয়েছে। ওই আইনজীবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এমনটাই পরিবারের দাবি। তার জেরেই ওই ঘটনা বলে মনে করছে পরিবারের লোকজন। ইতিমধ্যেই পরিবারের পক্ষ থেকে ওই আইনজীবীর নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে কী কারণে মৃত্যু এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জানা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই কাকদ্বীপ থানার পুলিস মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে।
আরও পড়ুন-সাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত! নিম্নচাপের দাপটে গায়েব হতে পারে শীতের আমেজ
মৃতার বোন সংবাদমাধ্যমে বলেন, দিদি কিছুই বলে যায়নি। সকালে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল। আমরা চারটে নাগাদ খবর পাই এরকম একটা অবস্থা। খবর পেয়ে বাবা ওখানে যায়। দিদি ল পড়ছিল। পাশাপাশি ওই আইনজীবীর কাছে যেত কাজ শিখতে। প্রায় একবছর ওখানে যাতায়াত করছে। কী হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে ওর ব্যাগ থেকে কিছু চিঠি পাওয়া গিয়েছে সেখানে অনেককিছুই লেখা রয়েছে। তার উপরে ভিত্তি করেই আইনজীবীর নামে অভিযোগ করব।
মৃতের বাবা বলেন, ওই ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মেয়েকে দেখেছি। রোজই মেয়ে ফোন করে। ওইদিন করেনি। চারটের সময়ে ওখান থেকে ফোন এল। বলল যেতে হবে।
এদিকে, ওই ঘটনায় আইনজীবীর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তাঁর ফোন বন্ধ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)