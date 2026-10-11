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মোমের উপরে অসাধারণ কারুকার্য, নজর কাড়ল তরুণ আইনজীবীর দুর্গা প্রতিমা

Durga Puja 2026: কাজের ফাঁকে রাত জেগেও কাজ করেছেন কুণাল। উত্সাহ দিয়েছেন সহ-আইনজীবীরা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 11, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 02:50 PM IST
মোমের উপরে অসাধারণ কারুকার্য, নজর কাড়ল তরুণ আইনজীবীর দুর্গা প্রতিমা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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মোমের উপরে অসাধারণ কারুকার্য, নজর কাড়ল তরুণ আইনজীবীর দুর্গা প্রতিমা
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