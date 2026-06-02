/Laxmi Bhandar Scam: ভয়ংকর দুর্নীতি ফাঁস: ১৭৩ পুরুষের অ্যাকাউন্টে দিনের পর দিন লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা, পিছনে তৃণমূলের কোন বড় মাথা?

অনুপ দাস: লক্ষ্মী ভান্ডারে 'পুরুষ লক্ষ্মী'। নজিরবিহীন দুর্নীতি মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে চালু হওয়া এই প্রকল্পে। উপভোক্তা তালিকায় নাম রয়েছে একের পর এক পুরুষের। নদিয়ার কৃষ্ণনগর ২ ব্লকের ধুবুলিয়া ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই কেলেঙ্কারির ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই জেলাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। তদন্তে জানা গিয়েছে, শুধু এই একটি এলাকাতেই অন্তত ১৭৩ জন পুরুষ ‘লক্ষ্মী’ সেজে নিয়মিত সরকারি ভাতার টাকা পকেটে পুরছিলেন।
প্রশাসন সূত্রে খবর, জালিয়াতির বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। কৃষ্ণনগর ২ ব্লকের বিডিও (ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক) ইতিমধ্যেই ওই ১৭৩ জন পুরুষ উপভোক্তাকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের নাম তালিকা থেকে অবিলম্বে বাতিলের জন্য জেলাশাসকের কাছে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে।
রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই নতুন সরকারের নীতি অনুযায়ী লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পকে ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’-এ পরিবর্তিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। এই রূপান্তরের লক্ষ্যে যখন উপভোক্তাদের ডেটাবেস এবং নথিপত্র স্ক্রুটিনি বা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়, তখনই চক্ষু চড়কগাছ হয় আধিকারিকদের। দেখা যায়, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এই প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় দলে দলে পুরুষের নাম ঢোকানো রয়েছে।
সবচেয়ে বড় কথা, এই জালিয়াতিটি ঘটেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর ২ ব্লকে। প্রশাসনিক তদন্তে জানা গেছে, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই এই ১৭৩ জন পুরুষের নাম অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের উপভোক্তা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং গত কয়েক মাস ধরে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরকারি টাকাও পাঠানো হয়েছে।
এই দুর্নীতির নেপথ্যে যার নাম জড়িয়েছে, তিনি হলেন বিডিও অফিসের কম্পিউটার অপারেটর ভোলা শীল। জানা গিয়েছে, ধুবুলিয়া পঞ্চায়েত অফিসে কর্মরত এই ভোলা শীলই ক্ষমতার অপব্যবহার করে পোর্টালের ব্যাক-এন্ড থেকে পুরুষদের নাম মহিলাদের তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সরকারি প্রকল্পের টাকা তছরুপ করে ভোলা বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন বলেও স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ। এলাকায় তাঁর একাধিক বিলাসবহুল বিরাট বাড়ি রয়েছে, যা দেখে চোখ কপালে উঠছে প্রতিবেশীদেরও।
অভিযুক্তকে শোকজ
দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পর কৃষ্ণনগর ২ ব্লকের বিডিও-র তরফ থেকে অভিযুক্ত কর্মী ভোলা শীলকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। বেগতিক বুঝে এবং আইনি ধরপাকড়ের ভয়ে তড়িঘড়ি এলাকা ছেড়ে চম্পট দিয়েছেন অভিযুক্ত ভোলা। পুলিশ তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি ও খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও, শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী তিনি এখনো পলাতক।
একটি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা কী ভাবে পুরুষদের অ্যাকাউন্টে চলে গেল এবং এর পেছনে কোনও বড়সড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে নদিয়া জেলা প্রশাসন। একই সাথে বাকি ব্লকগুলোতেও উপভোক্তাদের তালিকা নতুন করে যাচাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
