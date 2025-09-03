English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Laxmi Narayan Jiu Temple: হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল রাজবাড়ির ৩৫০ বছরের প্রাচীন মন্দির! বৃষ্টি, না কি অযত্ন-- কালপ্রিট কে?

Laxmi Narayan Jiu Temple: স্থানীয়দের অভিযোগ, বহু ধরে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়াতেই এই অবস্থা। এর উপর টানা বৃষ্টি। বৃষ্টির জেরেই এবার মন্দিরটির দুর্বল অংশ ভেঙে পড়ে বলে অনুমান।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 3, 2025, 08:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্ধমান (Burdwan Rajbari) মহারাজার লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ নাটমন্দিরের (Laxmi Narayan Jiu Temple) একাংশ ভেঙে পড়ল। বুধবার গভীর রাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে প্রায় ৩৫০ বছরের পুরনো বর্ধমান মহারাজার লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ নাটমন্দিরের একাংশ। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

৩৫০ বছর আগে

ইতিহাস বলছে, বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ প্রায় ৩৫০ বছর আগে এই নাটমন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। তখন থেকেই রাজপরিবারের কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ এই মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। পাশাপাশি এখানে পটেশ্বরী মা দুর্গা, রথ উৎসব, ঝুলন উৎসব-সহ একাধিক দেবদেবীর পূজা-পার্বণও পালিত হয়ে আসছে।

টানা বৃষ্টির জেরে

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়াতেই এই অবস্থা। এর উপর আছে টানা বৃষ্টি। এই বৃষ্টির জেরেই মন্দিরটির দুর্বল অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে যায়। 

ঐতিহ্য ও ইতিহাস

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, এই মন্দির বর্ধমানের ঐতিহ্য ও ইতিহাসেরও অঙ্গ। তাই অবিলম্বে এর সংস্কারের ব্যবস্থা হোক। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক এই নাটমন্দিরের একাংশ ভেঙে যাওয়ায় মন খারাপ বর্ধমানবাসীর। সবাই চান, সংস্কারকাজ যেন দ্রুত শুরু হয়।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Laxmi Narayan Jiu TempleBurdwan RajbariBardhamanLaxmi Narayan Jiu Temple natmandir350 years old mandir
