Laxmi Narayan Jiu Temple: হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল রাজবাড়ির ৩৫০ বছরের প্রাচীন মন্দির! বৃষ্টি, না কি অযত্ন-- কালপ্রিট কে?

Laxmi Narayan Jiu Temple: হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল রাজবাড়ির ৩৫০ বছরের প্রাচীন মন্দির! বৃষ্টি, না কি অযত্ন-- কালপ্রিট কে?
Laxmi Narayan Jiu Temple: স্থানীয়দের অভিযোগ, বহু ধরে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়াতেই এই অবস্থা। এর উপর টানা বৃষ্টি। বৃষ্টির জেরেই এবার মন্দিরটির দুর্বল অংশ ভেঙে পড়ে বলে অনুমান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্ধমান (Burdwan Rajbari) মহারাজার লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ নাটমন্দিরের (Laxmi Narayan Jiu Temple) একাংশ ভেঙে পড়ল। বুধবার গভীর রাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে প্রায় ৩৫০ বছরের পুরনো বর্ধমান মহারাজার লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ নাটমন্দিরের একাংশ। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
৩৫০ বছর আগে
ইতিহাস বলছে, বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ প্রায় ৩৫০ বছর আগে এই নাটমন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। তখন থেকেই রাজপরিবারের কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ এই মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। পাশাপাশি এখানে পটেশ্বরী মা দুর্গা, রথ উৎসব, ঝুলন উৎসব-সহ একাধিক দেবদেবীর পূজা-পার্বণও পালিত হয়ে আসছে।
টানা বৃষ্টির জেরে
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়াতেই এই অবস্থা। এর উপর আছে টানা বৃষ্টি। এই বৃষ্টির জেরেই মন্দিরটির দুর্বল অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে যায়।
ঐতিহ্য ও ইতিহাস
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, এই মন্দির বর্ধমানের ঐতিহ্য ও ইতিহাসেরও অঙ্গ। তাই অবিলম্বে এর সংস্কারের ব্যবস্থা হোক। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক এই নাটমন্দিরের একাংশ ভেঙে যাওয়ায় মন খারাপ বর্ধমানবাসীর। সবাই চান, সংস্কারকাজ যেন দ্রুত শুরু হয়।
