/Leopard Attack: চা-বাগানে চিতাবাঘের ভয়ংকর আক্রমণ পাঁচ যুবকের উপর, রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল মাটিতে

অরূপ বসাক: নাগরাকাটা (nagrakata) ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যখয়েরবাড়ি খয়েরডাঙা এলাকায় চিতাবাঘের হামলায় (Leopard Attack in Tea Garden) আহত হলেন পাঁচ যুবক। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।
রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আবু তালেবের ছোট চা-বাগানে কয়েকজন যুবক শিমুল গাছ কাটছিলেন। সেই সময়ে আচমকা চা-বাগান থেকে বেরিয়ে এসে একটি চিতাবাঘ বছর চব্বিশের রুমন ইসলামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গীদের চিৎকারে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়।
এর কিছুক্ষণ পরে ফের চিতাবাঘের হামলায় আহত হন ষোলো বছরের আরিফ আলি (১৬), আসিদুল হক, বছর-উনিশের বিনোদ মুন্ডা ও পঁচিশের সঞ্জয় মুন্ডা। আহতদের সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজনকে অন্যত্র রেফার করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বন দফতর ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিস। ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা ও খুনিয়া স্কোয়াড চিতাবাঘ ধরার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
