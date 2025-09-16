Leopard Attack: ডুয়ার্সে 'মানুষখেকো' চিতাবাঘ! রাতে বাড়ি থেকে কিশোরকে... তুমুল আতঙ্ক

Leopard Attack: ডুয়ার্সে 'মানুষখেকো' চিতাবাঘ! রাতে বাড়ি থেকে কিশোরকে... তুমুল আতঙ্ক
Leopard Attack: এই চিতা বাঘের হানা কবে রুখে দেওয়া সম্ভব হবে? বন দফতরের ভূমিকা রীতিমতো ক্ষুদ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।
অরূপ বসাক: ফের চিতাবাঘের হানা। এবার প্রাণ গেল কিশোরে! এই চিতা বাঘের হানা কবে রুখে দেওয়া সম্ভব হবে? বন দফতরের ভূমিকা রীতিমতো ক্ষুদ্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। আতঙ্ক ছড়াল মালবাজারের নাগরাকাটা ব্লকের।
ডুয়ার্সে 'মানুষখেকো' চিতাবাঘ। বাড়ি উঠানে পা রাখতেই বছর বারোর এক কিশোরকে টেনে নিয়ে গেল জঙ্গলে। শেষে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় নাগরাকাটার শুল্কাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে ওই কিশোরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সক। এরপরই হাসপাতাল চত্বরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম অকস্মিক রায়। বাড়ি নাগরাকাটা ব্লকের র দক্ষিণ খেরকাটা এলাকায়। বাড়ির পাশেই দোকান। আজ, মঙ্গলবার সেই দোকান থেকে বাড়ির উঠানে পৌঁছতেই ওই কিশোরকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। এর আগেও দক্ষিণ খেরকাটা এলাকা থেকেই এক কিশোরীকে চিতাবাঘ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একের এক চিতাবাঘের হানার রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। উদ্বেগে প্রশাসনও। বস্তুত, এলাকা থেকে দুটি চিতাবাঘকে খাঁচাবন্দি করেছে বনকর্মীরা। কিন্তু এই ঘটনায় ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘাতক চিতাবাঘটি খেরকাটা জঙ্গল থেকে এসেছিল বলে খবর।
