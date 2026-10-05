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মৌসুমী বায়ু বিদায়ের আগে আরও বৃষ্টি রাজ্যে, সপ্তাহের শেষে ফের দুর্যোগ?

Bengal Weather Update: মহালয়ার পরে সাগরে তৈরি হচ্ছে একটি নিম্নচাপ। সেই নিম্নচাপের অভিমুখের উপরে নির্ভর করেছে রাজ্যের আবহাওয়া

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 06:19 PM IST
মৌসুমী বায়ু বিদায়ের আগে আরও বৃষ্টি রাজ্যে, সপ্তাহের শেষে ফের দুর্যোগ?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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