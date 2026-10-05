/মৌসুমী বায়ু বিদায়ের আগে আরও বৃষ্টি রাজ্যে, সপ্তাহের শেষে ফের দুর্যোগ?

অয়ন ঘোষাল: থমকে গেল বর্ষা-বিদায় পর্ব। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু চলে যাওয়ার আগে আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস পূর্ব ভারতে। তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নামও। সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়। উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গেও। বৃষ্টির সময় ঘনঘন বাজ পড়তে পারে, বইতে পারে দমকা বাতাসও। বর্ষার শুরু ও শেষে বজ্রপাতের প্রবণতা বেশি থাকে। আগামী ক’দিনে তেমনই তীব্র বজ্রপাতের পরিস্থিতি হতে পারে।
বৃষ্টির নেপথ্যে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত, ৩ নিম্নচাপ অক্ষরেখা। একটি ঘূর্ণাবর্ত বিহারে, আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত সিকিমে। একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধ্য মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশ থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিহার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘূর্ণাবর্ত-অক্ষরেখার প্রভাবে গত ২ দিনে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টি হয়েছে বিহারে। দক্ষিণবঙ্গেও স্থানীয় ভাবে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। শনিবার দমদমে, রবিবার সল্টলেক এলাকায়।
জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণবঙ্গে কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।
মহালয়ার পরের দিন রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া শুকনো থাকার জোর সম্ভাবনা। এর পর পরই অবশ্য নতুন নিম্নচাপ সৃষ্টির ইঙ্গিত বঙ্গোপসাগরে। যার গন্তব্য এখনও স্পষ্ট নয়। নিম্নচাপ অন্ধ্রপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুর দিকে চলে গেলে পুজোর বাংলার বিপত্তি কেটে যাবে। কিন্তু নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে বাঁক নিলে পুজোয় বাড়বে দুশ্চিন্তা।
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