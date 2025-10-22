West Bengal Weather Update: শুক্রবার থেকেই হাওয়াবদল, জেলায় জেলায় বৃষ্টি, নিম্নচাপ বদলে যেতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে

West Bengal Weather Update: শুক্রবার থেকেই হাওয়াবদল, জেলায় জেলায় বৃষ্টি, নিম্নচাপ বদলে যেতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে
Bengal Weather Update: ত্তরবঙ্গে ফিরছে বৃষ্টি। শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় বৃষ্টি। শনিবার এর সঙ্গে যুক্ত হবে জলপাইগুড়ি জেলা
অয়ন ঘোষাল: কাল ভাইফোঁটা পর্যন্ত ঝলমলে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কিছুটা কমবে। গুমোট অস্বস্তিও কমবে। শুক্রবার ফের বাড়বে জলীয় বাষ্প। বাড়বে অস্বস্তি। শুক্রবার সন্ধ্যার পর হাওয়া বদল। জেলায় জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ।
দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সুষ্পষ্ট নিম্নচাপ আজ শক্তি বাড়াবে। ক্রমশঃ এগোবে উত্তর পশ্চিম দিকে। পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে। এটির প্রাথমিক অভিমুখ দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল। শুক্রবার ২৪ অক্টোবর উপকূলের এবং লাগোয়া জেলায় বৃষ্টি। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর সহ ঝাড়গ্রাম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি বৃষ্টি।
শনিবার ২৫ অক্টোবর বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। শনি, রবি, সোমবার বৃষ্টির পূর্বাভাস ওই জেলাগুলোর সঙ্গে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের ৩ জেলা। হালকা মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা। সোমবার দক্ষিণের সব জেলায় বিক্ষিতভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।
উত্তরবঙ্গে ফিরছে বৃষ্টি। শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় বৃষ্টি। শনিবার এর সঙ্গে যুক্ত হবে জলপাইগুড়ি জেলা। রবি সোমবার উত্তরের ৮ জেলায় বৃষ্টি। সঙ্গে অতিরিক্ত বজ্রপাতের আগাম সতর্কতা জারি।
দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ইন্দিরা পয়েন্টের কাছে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। শুক্রবার শেষ রাতে এটি নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। ২৭ অক্টোবর এটির ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার প্রবল সম্ভবনা। ২৭ অথবা ২৮ তারিখ এটির সম্ভাব্য ল্যান্ড ফল হতে পারে। এখনও পর্যন্ত সম্ভাব্য ল্যান্ড ফল অন্ধ্র উপকূল। শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি এবং অভিমুখ কি দাঁড়ায় সেদিকে নজর রাখছে মৌসম ভবন। এর প্রভাবে বাংলার উপকূলের জেলায় বৃষ্টি বাড়তে পারে।
অন্ধ্র এবং তেলঙ্গানায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। তামিলনাড়ু পুডুচেরি এবং করাইকাল এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। কর্ণাটক লক্ষাদ্বীপ এবং কেরলে ভারী বৃষ্টি।
