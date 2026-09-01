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রাজ্যের মাথাতেই এখন ডেরা বেঁধেছে নিম্নচাপ, কতদিন চলবে এই ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি?

Bengal Weather Update: আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার থেকে থেকে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমবে। তবে আগামিকাল কয়েকটি জেলাতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 01, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:34 PM IST
রাজ্যের মাথাতেই এখন ডেরা বেঁধেছে নিম্নচাপ, কতদিন চলবে এই ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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