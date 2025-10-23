English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Weather Update: শুক্রবার থেকে টানা দুর্যোগ, জেলায় জেলায় বৃষ্টি, সাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত

West Bengal Weather Update: দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ নিজের অভিমুখ পরিবর্তন করে উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। এটি ইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Oct 23, 2025, 07:39 AM IST
West Bengal Weather Update: শুক্রবার থেকে টানা দুর্যোগ, জেলায় জেলায় বৃষ্টি, সাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত

অয়ন ঘোষাল: সপ্তাহান্তে উত্তরবঙ্গে ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শুক্রবার থেকে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি শুরু। শনি, রবি, সোম উত্তরবঙ্গের ৫ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। 

Add Zee News as a Preferred Source

আগামিকাল অর্থাত্ শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গেও হাওয়া বদল। শুক্রবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টি। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টি। রবিবার এবং সোমবার এর সঙ্গে যোগ হবে ঝাড়গ্রাম জেলা। মঙ্গলবার সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ। বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। থাকবে অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা। 

দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ নিজের অভিমুখ পরিবর্তন করে উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। এটি ইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তামিলনাড়ু উপকূল হয়ে পুদুচেরী উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। বাংলায় এই সিস্টেমের প্রভাব পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

আরও পড়ুন-দিওয়ালির পরই দাম কমে গেল সোনার, ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন! বিয়ের মরসুমে সুখবর নাকি...

আরও পড়ুন-বাড়িতে একা, গন্ধ পেয়েই পাঁচ মদ্যপ দরজা ভেঙে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালি যুবতীর দেহে...

অন্যদিকে,  দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ইন্দিরা পয়েন্ট লাগোয়া অঞ্চলে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত নিজের শক্তি বাড়াচ্ছে।  এটি প্রথমে নিম্নচাপ। তারপর অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। শেষ পর্যন্ত এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কিনা সেদিকে নজর রাখছে নয়াদিল্লির মৌসম ভবন। ইতিমধ্যেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মৎস্যজীবী এবং পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। 

আজ ভাইফোঁটা। প্রধানত পরিষ্কার আকাশ। সকালের দিকে কোনো কোনো জেলায় ফাঁকা জায়গায় হালকা কুয়াশা। বেলা বাড়লে জলীয় বাষ্পের কারণে কিছুটা বেশি উষ্ণতা অনুভূত হবে। সন্ধ্যার পর অপেক্ষাকৃত মনোরম আবহাওয়া। রাজ্যে কোথাও বৃষ্টির আগাম পূর্বাভাস নেই। পরস্পর বিরোধী তাপমাত্রার বাতাসের কারণে আঞ্চলিক ভাবে মেঘ তৈরি হয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য সামান্য বৃষ্টি হতে পারে কোনো কোনো জেলার দুই একটি অঞ্চলে। তাৎক্ষণিক বা নাও কাস্ট এলার্ট দিয়ে জানাবে আবহাওয়া দফতর।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
WB Weather UpdateRain In BengalDepression in Bay of BengalBengal Weather
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: আমি ওদের মালিককে হারিয়েছি, আবার হারাব ভবানীপুরে: শুভেন্দু
.

পরবর্তী খবর

Street Dog in Kolkata Metro Rail: যা কোনওদিনও ঘটেনি, তাই ঘটল! শব্দদানবের হাত থেকে বাঁচতে কলক...