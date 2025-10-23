West Bengal Weather Update: শুক্রবার থেকে টানা দুর্যোগ, জেলায় জেলায় বৃষ্টি, সাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত

West Bengal Weather Update: শুক্রবার থেকে টানা দুর্যোগ, জেলায় জেলায় বৃষ্টি, সাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত
West Bengal Weather Update: দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ নিজের অভিমুখ পরিবর্তন করে উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। এটি ইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে
অয়ন ঘোষাল: সপ্তাহান্তে উত্তরবঙ্গে ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শুক্রবার থেকে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি শুরু। শনি, রবি, সোম উত্তরবঙ্গের ৫ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি।
আগামিকাল অর্থাত্ শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গেও হাওয়া বদল। শুক্রবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টি। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টি। রবিবার এবং সোমবার এর সঙ্গে যোগ হবে ঝাড়গ্রাম জেলা। মঙ্গলবার সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ। বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। থাকবে অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা।
দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ নিজের অভিমুখ পরিবর্তন করে উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। এটি ইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তামিলনাড়ু উপকূল হয়ে পুদুচেরী উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। বাংলায় এই সিস্টেমের প্রভাব পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
অন্যদিকে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ইন্দিরা পয়েন্ট লাগোয়া অঞ্চলে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত নিজের শক্তি বাড়াচ্ছে। এটি প্রথমে নিম্নচাপ। তারপর অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। শেষ পর্যন্ত এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কিনা সেদিকে নজর রাখছে নয়াদিল্লির মৌসম ভবন। ইতিমধ্যেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মৎস্যজীবী এবং পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।
আজ ভাইফোঁটা। প্রধানত পরিষ্কার আকাশ। সকালের দিকে কোনো কোনো জেলায় ফাঁকা জায়গায় হালকা কুয়াশা। বেলা বাড়লে জলীয় বাষ্পের কারণে কিছুটা বেশি উষ্ণতা অনুভূত হবে। সন্ধ্যার পর অপেক্ষাকৃত মনোরম আবহাওয়া। রাজ্যে কোথাও বৃষ্টির আগাম পূর্বাভাস নেই। পরস্পর বিরোধী তাপমাত্রার বাতাসের কারণে আঞ্চলিক ভাবে মেঘ তৈরি হয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য সামান্য বৃষ্টি হতে পারে কোনো কোনো জেলার দুই একটি অঞ্চলে। তাৎক্ষণিক বা নাও কাস্ট এলার্ট দিয়ে জানাবে আবহাওয়া দফতর।
