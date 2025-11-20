West Bengal Weather Update: শীতের আমেজ গায়েব, এবার মেঘলা আকাশ-বৃষ্টি এইসব জেলায়...

West Bengal Weather Update: শীতের আমেজ গায়েব, এবার মেঘলা আকাশ-বৃষ্টি এইসব জেলায়...
West Bengal Weather Update: ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পর শীত ফিরতে চলেছে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। অন্ততঃ বড়দিনের আগে পর্যন্ত থাকতে পারে সেই শীতের মেয়াদ
অয়ন ঘোষাল: টানা ৬ দিন স্বাভাবিকের নিচে থাকার পর গতকাল বুধবার কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ছাড়াল। উঠল স্বাভাবিকের সামান্য ওপরে। টানা ৭ দিন স্বাভাবিকের নিচে থাকার পর আজ রাতে কলকাতার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছাবে। যেটা এই সময়ের স্বাভাবিক।
পারদের জোড়া উত্থানে কলকাতা সহ প্রায় গোটা রাজ্যে শীতের আমেজ অনেকটাই গায়েব হবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য দুই জেলা বাদে বাকি সমগ্র উত্তরবঙ্গ, গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূলের জেলায় রবিবার পর্যন্ত ওপরের দিকে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে পারদের।
সোম-মঙ্গলবার নাগাদ বঙ্গোপসাগরের নতুন সিস্টেমের জেরে বাতাসে আরো বৃদ্ধি পাবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। আগামী বুধবার থেকে আকাশ মেঘলা হবে। উপকূল এবং লাগোয়া কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীত অথবা রাতে - ভোরে শীতের আমেজ ফেরার সম্ভাবনা কম।
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পর শীত ফিরতে চলেছে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। অন্ততঃ বড়দিনের আগে পর্যন্ত থাকতে পারে সেই শীতের মেয়াদ।
নভেম্বরের ২৭ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত অকাল বৃষ্টি জমিতে রোদের জন্য রাখা ফসলের ক্ষতি করতে পারে। তাই রবি শস্য আগাম জমি থেকে তুলে নেওয়ার পরামর্শ আবহাওয়া দফতরের।
উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের ৩ জেলা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় সোমবার তাপমাত্রা কিছুটা নামতে পারে। যার মেয়াদ থাকতে পারে আগামী বুধবার পর্যন্ত। তবে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রচুর আশা জাগিয়ে যে পারদ স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ বা ৪ ডিগ্রি নেমে গিয়েছিল সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি অন্ততঃ নভেম্বরের বাকি কয়েকটা দিনে আর ঘটার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
