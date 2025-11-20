English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

West Bengal Weather Update: শীতের আমেজ গায়েব, এবার মেঘলা আকাশ-বৃষ্টি এইসব জেলায়...

West Bengal Weather Update: ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পর শীত ফিরতে চলেছে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। অন্ততঃ বড়দিনের আগে পর্যন্ত থাকতে পারে সেই শীতের মেয়াদ  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Nov 20, 2025, 08:09 AM IST
West Bengal Weather Update: শীতের আমেজ গায়েব, এবার মেঘলা আকাশ-বৃষ্টি এইসব জেলায়...

অয়ন ঘোষাল: টানা ৬ দিন স্বাভাবিকের নিচে থাকার পর গতকাল বুধবার কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ছাড়াল। উঠল স্বাভাবিকের সামান্য ওপরে। টানা ৭ দিন স্বাভাবিকের নিচে থাকার পর আজ রাতে কলকাতার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছাবে। যেটা এই সময়ের স্বাভাবিক। 

Add Zee News as a Preferred Source

পারদের জোড়া উত্থানে কলকাতা সহ প্রায় গোটা রাজ্যে শীতের আমেজ অনেকটাই গায়েব হবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য দুই জেলা বাদে বাকি সমগ্র উত্তরবঙ্গ, গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূলের জেলায় রবিবার পর্যন্ত ওপরের দিকে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে পারদের। 

সোম-মঙ্গলবার নাগাদ বঙ্গোপসাগরের নতুন সিস্টেমের জেরে বাতাসে আরো বৃদ্ধি পাবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। আগামী বুধবার থেকে আকাশ মেঘলা হবে। উপকূল এবং লাগোয়া কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীত অথবা রাতে - ভোরে শীতের আমেজ ফেরার সম্ভাবনা কম। 

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পর শীত ফিরতে চলেছে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। অন্ততঃ বড়দিনের আগে পর্যন্ত থাকতে পারে সেই শীতের মেয়াদ।

আরও পড়ুন-ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকা প্রৌঢ়ও এবার...

আরও পড়ুন- প্রাণান্তকর অবস্থা! কোন্নগরে সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত BLO, ফর্ম বিলি করতেই করতেই...

নভেম্বরের ২৭ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত অকাল বৃষ্টি জমিতে রোদের জন্য রাখা ফসলের ক্ষতি করতে পারে। তাই রবি শস্য আগাম জমি থেকে তুলে নেওয়ার পরামর্শ আবহাওয়া দফতরের। 

উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের ৩ জেলা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় সোমবার তাপমাত্রা কিছুটা নামতে পারে। যার মেয়াদ থাকতে পারে আগামী বুধবার পর্যন্ত। তবে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রচুর আশা জাগিয়ে যে পারদ স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ বা ৪ ডিগ্রি নেমে গিয়েছিল সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি অন্ততঃ নভেম্বরের বাকি কয়েকটা দিনে আর ঘটার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
WB Weather UpdateRain In BengalWinter in Bengal
পরবর্তী
খবর

Burdwan News: নেশার ঘোরে মদ ভেবে অ্যাসিড ঢাললেন গলায়! বেঘোরে মৃত্যু... মর্মান্তিক...
.

পরবর্তী খবর

FIFA World Cup 2026: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস এই দেশে! আইসল্যান্ডের রেকর্ড মুছে বিশ্বকাপে ল...