West Bengal Weather Update: ভোরের শুকনো আবহাওয়ার সাময়িক ইতি, শনিবার থেকে বৃষ্টি দক্ষিণের এইসব জেলায়

West Bengal Weather Update: ভোরের শুকনো আবহাওয়ার সাময়িক ইতি, শনিবার থেকে বৃষ্টি দক্ষিণের এইসব জেলায়
West Bengal Weather Update: বৃষ্টি তেমন না হলেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত শুষ্ক হেমন্তের পরশ নষ্ট হবে
অয়ন ঘোষাল: ভোরের শুষ্ক আবহাওয়ার সাময়িক ইতি ঘটতে চলেছে শুক্রবার। ফের বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা। আকাশ আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা হবে।
উত্তর ভারত থেকে আসা শুষ্ক অপেক্ষাকৃত শীতল হাওয়ার সঙ্গে দক্ষিণ অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে আসা উষ্ণ এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ হওয়ার সংঘাতে স্থানীয় ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে বর্ষা পরবর্তী বৃষ্টি হবে শনি এবং রবিবার।
শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। উত্তরের ৩ জেলা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণের ৩ জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি। তবে খুব আহামরি বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। সঙ্গে অতিরিক্ত বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। উপকূলে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইবে।
বৃষ্টি তেমন না হলেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত শুষ্ক হেমন্তের পরশ নষ্ট হবে।
আগামিকাল শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যে কোথাও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। পরের সপ্তাহের বুধবারের পর আবারও বৃষ্টির সম্ভবনা নেই। কালীপুজো এবং দীপাবলিতে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেড়ে যাওয়ায় বাতাস ভারী হয়ে বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।
এদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মান্যতা প্রাপ্ত আবহাওয়া গবেষণা সংস্থা WEATHER FORCASTING SYSTEM বা WFS অক্টোবরে বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে। ভারতের মৌসম ভবন এখনও পর্যন্ত এনিয়ে কোনো সতর্কতা বা পূর্বাভাস জারি করেনি। WFS জানাচ্ছে ২৫ অক্টোবর ভারতীয় সময় রাত ৩ টে নাগাদ দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ইন্দিরা পয়েন্টের কাছে বঙ্গোপসাগরে একটি অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ তৈরি হবে। যা ২৭ অথবা ২৮ তারিখ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে চলেছে। নিম্নচাপ ২৫ এবং ২৬ তারিখ প্রায় গোটা দিন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কে বাঁদিকে রেখে জলভাগ ধরে জলীয় বাষ্প বা শক্তি সঞ্চয় করতে করতে ভারতের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগোবে। এটি ২৭ তারিখ তামিলনাড়ু উপকূলের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছবে। এরপর সম্ভাব্য দুটি গতিপথের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি পুদুচেরী উপকূল হয়ে আরব সাগর। দ্বিতীয়টি বঙ্গোপসাগর বরাবর এগিয়ে ওড়িশা অন্ধ্র উপকূলের গোপালপুর।
