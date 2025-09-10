West Bengal Weather Update: বিকেলের পর বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণের ৮ জেলা, বিশ্বকর্মা পুজোর পর একাধিক নিম্নচাপ!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: ধবার দুপুর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় তীব্র গরম এবং চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। বিকেলের পর  বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে

Sep 10, 2025
অয়ন ঘোষাল: বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শক্তিশালী ম্যাডেন জুলিয়ান অশিলেশন তৈরি হতে পারে। যার জেরে অল্প সময়ের ব্যবধানে (আনুমানিক ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টা) কম শক্তিশালী একাধিক নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। মৌসুমী বায়ু অতি সক্রিয় হতে পারে। এই মুহূর্তে অনেকটা দক্ষিণে ওড়িশায় নেমেছে মৌসুমী অক্ষরেখা। সেই অক্ষরেখা আবার উপর দিকে অর্থাৎ উত্তরে উঠে দক্ষিণবঙ্গে চলে আসতে পারে বলে পূর্বাভাস মৌসম ভবনের অ্যাডভাইজারিতে। 

ম্যাডেন জুলিয়ান অশিলেশন তৈরি হলে রাজ্যে বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। ১৮ তারিখ অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন থেকে একেবারে ২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ চতুর্থী পর্যন্ত রাজ্যের কোথাও কোথাও ভারী কোথাও বা মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে কৃষক এবং পুজো উদ্যোক্তাদের ভোগান্তি এবং লোকসান হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। 

উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার রাত পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি। কাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমান কিছুটা কমলেও রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে।

আজ বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। কাল বৃহস্পতিবার  এবং পরশু শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ কয়েক পশলা হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবারের পর অর্থাৎ উইকেন্ডে দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি পরিমাণ। 
 
আজ বুধবার দুপুর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় তীব্র গরম এবং চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। বিকেলের পর  বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের আট জেলাতে স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ  পুরুলিয়া বাঁকুড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

কাল বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার  ও শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি কয়েক পশলা হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ কমে গেলে ফের তাপমাত্রা বাড়বে। উইকেন্ডে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি বাড়বে।

উত্তরবঙ্গে আজ বুধবারে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাতে। 

কাল বৃহস্পতিবারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। 

পরশু শুক্রবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

শনিবারে শুধু দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

রবিবার দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে মাঝারি বৃষ্টি।

