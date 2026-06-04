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Bengal Weather Update: বিকেলেই স্বস্তি দক্ষিণবঙ্গে! শুক্রবার বদলে যাবে আবহাওয়া

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৫ জেলায় আজ থেকে রবিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাপমাত্রার পতনের পূর্বাভাস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 04, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:54 AM IST
Bengal Weather Update: বিকেলেই স্বস্তি দক্ষিণবঙ্গে! শুক্রবার বদলে যাবে আবহাওয়া

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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