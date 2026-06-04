/Bengal Weather Update: বিকেলেই স্বস্তি দক্ষিণবঙ্গে! শুক্রবার বদলে যাবে আবহাওয়া

অয়ন ঘোষাল: আজ থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির শুরু উত্তরবঙ্গে। কাল শুক্র এবং পরশু শনিবারে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা। তার আগে আজ দক্ষিণবঙ্গে চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তিকর গরম। কাল থেকে অনেকটা স্বস্তি।
পাকিস্তান থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূল পর্যন্ত একটি সুবিশাল শক্তিশালী অক্ষরেখা যেটি রাজস্থান হয়ে ছত্তীসগঢ়ে ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে এসেছে। উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত। দুইয়ের যোগফলে কাল থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি।
ভারতের মূল ভূখণ্ডে দেরিতে এগোচ্ছে বর্ষা। নির্ধারিত সময়ের ৩ দিন পর আজ ৪ জুন কেরলমে বর্ষা প্রবেশ করছে। এবছর আন্দামানে ৫ দিন আগে প্রবেশ করেছিল বর্ষা। তারপর বর্ষার গতি থমকে যায়। অনুকূল পরিস্থিতির অভাবে বর্ষা এবার লেট লতিফ। মৌসম ভবন জানিয়েছে কেরলমের পাশাপাশি আজ লাক্ষাদ্বীপ এবং তামিলনাড়ুর বেশ কিছু অংশে প্রবেশ করতে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
উত্তরবঙ্গে আজ থেকে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। আজ বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি দার্জিলিং সহ ওপরের দিকের জেলাগুলিতে। শুক্র এবং শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। রবিবার এবং সোমবারেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং সহ উপরের পাঁচ জেলাতে।
উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৫ জেলায় আজ থেকে রবিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাপমাত্রার পতনের পূর্বাভাস।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বিকেল বা সন্ধ্যে থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কাল শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়াতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
কলকাতায় আজও চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতি। বিকেল বা সন্ধ্যার পর থেকে মেঘলা আকাশ। কিছুটা শীতল বাতাস। হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। কাল শুক্রবার ও পরশু শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)