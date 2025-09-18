West Bengal Weather Update: আগামিকাল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই চলবে বৃষ্টি-ঝোড়ো বাতাস, পুজোর আগেই কি বর্যাবিদায়?

West Bengal Weather Update: আগামিকাল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই চলবে বৃষ্টি-ঝোড়ো বাতাস, পুজোর আগেই কি বর্যাবিদায়?
অয়ন ঘোষাল: দেশে ১৪ ই সেপ্টেম্বর থেকে বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজস্থান, গুজরাট. পঞ্জাব, হরিয়ানাতে হয়েছে বর্ষা বিদায়। বর্ষা বিদায় রেখা এই মুহূর্তে ভাতিন্দা, ফতেহাবাদ, পিলানি, অজমের, দিশা, ভুজ পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পাঞ্জাব, হিমাচল থেকে বর্ষা বিদায় নিতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীপুজোর পর যেকোনো দিন বর্ষা বিদায় নিতে পারে।
পূর্ব ঝাড়খণ্ডের ঘূর্ণাবর্ত এখনও সক্রিয়। এটি ঝাড়খন্ড থেকে বাংলার ওপর দিয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবে আগামিকাল শুক্রবার পর্যন্ত বাংলায় বৃষ্টি চলবে বিক্ষিপ্তভাবে। দক্ষিণবঙ্গে আজও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলার বেশিরভাগ এলাকাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কতা।
কাল শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ 8 জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া বাঁকুড়া জেলাতে। পরশু শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ২-১ জায়গায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। রবিবার মহালয়ার দিন পশ্চিমাঞ্চলের জেলা এবং গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে দুই তিনটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস।
উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উপরের পাঁচ জেলাতে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কাল শুক্রবার ও পরশু শনিবারে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া থাকবে, মালদা উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস।
কলকাতায় আজ মাঝে মাঝে পরিষ্কার এবং কখনও আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। আঞ্চলিক বা বিক্ষিপ্তভাবে অল্প সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বৃষ্টি। বৃষ্টির আগে পরে বাড়বে অস্বস্তি। আজ থেকে রবিবার পর্যন্ত দিন ও রাতের তাপমাত্রা গড়ে দেড় থেকে দুই ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে চলেছে। তাপমাত্রার দোসর হবে অস্বাভাবিক বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা।
