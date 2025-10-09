English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Weather Update: আগামিকাল থেকেই হাওয়া বদল, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে ফের দুর্যোগ বঙ্গে

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। মূলত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলী নদিয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর কলকাতায় বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে সোমবার পর্যন্ত

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Oct 9, 2025, 07:58 AM IST
West Bengal Weather Update: আগামিকাল থেকেই হাওয়া বদল, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে ফের দুর্যোগ বঙ্গে

অয়ন ঘোষাল: চলতি মরশুমে প্রথমবার ভোরের কলকাতায় হালকা কুয়াশা। সকালের দিকে কিছুটা শুষ্ক আবহাওয়ার অনুভূতি। কাল শুক্রবার ফের হাওয়া বদল। উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। আবার মেঘলা হবে আকাশ। বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। বৃষ্টির পূর্বাভাস বঙ্গে। উত্তর-পূর্ব আসাম এবং দক্ষিণ বাংলাদেশের রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্তে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে শুক্রবার থেকে। 

Add Zee News as a Preferred Source

১১ অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর হাওড়া হুগলি নদীয়া দুই ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা। 

আজ থেকে আবহাওয়ার লক্ষ্যনীয় উন্নতি উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়। আর ভারী বৃষ্টির আর কোন সতর্কবার্তা নেই কোনো জেলায়। ক্রমশঃ কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।  আজ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির সতর্কবার্তা দার্জিলিং  মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। বিশেষত কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় আবহাওয়ার সার্বিক উন্নতি। 

দক্ষিণবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। মূলত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলী নদিয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর কলকাতায় বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে সোমবার পর্যন্ত। তারপর আবহাওয়ার উন্নতি। ফের শুষ্ক হবে পরিস্থিতি।

আরও পড়ুন-'স্যার! রাত হলেই বউ সাপ হয়ে যায়, কামড় দেওয়ার জন্য তাড়া করে', যুবকের অভিযোগ শুনে তাজ্জব জেলাশাসক

আরও পড়ুন-Video: ভয়ংকর! জলে নামতেই সবার চোখের সামনে গৃহবধূকে টেনে নিয়ে গেল কুমির...

১৪ অক্টোবর নাগাদ উত্তরবঙ্গে বর্ষা বিদায়। ১৮ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর শীত আসার আগে আসছে  সাইক্লোন অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় সিজন। ২৭ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে উত্তর মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন আসতে পারে। মৌসম ভবনের আউটলুক অনুয়ায়ী এই ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে অক্টোবরের একেবারে শেষে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের সময়। এরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হাত ধরে হাওয়া বদল হয়ে শীত আসবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

এবারের শীত হবে বিগত বছরের তুলনায় অনেক তীব্র। দেশের বিভিন্ন জোনে একাধিক দফায় শৈত্য প্রবাহের সম্ভবনা। জাঁকিয়ে শীত পড়তে পারে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমের জেলায়। ঠাণ্ডায় জুবুথুবু হতে পারে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
WB Weather UpdateRain In BengalWinter in Bengal
পরবর্তী
খবর

Anubrata Mondal: 'এবার ভোট খুব টাফ', ছাব্বিশের আগে দলের কর্মীদের সতর্ক করলেন অনুব্রত...
.

পরবর্তী খবর

Mamata Banerjee on Carnival: ওইদিন যদি আসতাম তাহলে প্রশাসন কাকে সামলাত! কার্নিভাল নিয়ে বিরো...