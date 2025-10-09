West Bengal Weather Update: আগামিকাল থেকেই হাওয়া বদল, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে ফের দুর্যোগ বঙ্গে

West Bengal Weather Update: আগামিকাল থেকেই হাওয়া বদল, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে ফের দুর্যোগ বঙ্গে
West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। মূলত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলী নদিয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর কলকাতায় বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে সোমবার পর্যন্ত
অয়ন ঘোষাল: চলতি মরশুমে প্রথমবার ভোরের কলকাতায় হালকা কুয়াশা। সকালের দিকে কিছুটা শুষ্ক আবহাওয়ার অনুভূতি। কাল শুক্রবার ফের হাওয়া বদল। উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। আবার মেঘলা হবে আকাশ। বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। বৃষ্টির পূর্বাভাস বঙ্গে। উত্তর-পূর্ব আসাম এবং দক্ষিণ বাংলাদেশের রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণ বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্তে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে শুক্রবার থেকে।
১১ অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর হাওড়া হুগলি নদীয়া দুই ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতা।
আজ থেকে আবহাওয়ার লক্ষ্যনীয় উন্নতি উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায়। আর ভারী বৃষ্টির আর কোন সতর্কবার্তা নেই কোনো জেলায়। ক্রমশঃ কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। আজ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির সতর্কবার্তা দার্জিলিং মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। বিশেষত কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় আবহাওয়ার সার্বিক উন্নতি।
দক্ষিণবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। মূলত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলী নদিয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর কলকাতায় বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে সোমবার পর্যন্ত। তারপর আবহাওয়ার উন্নতি। ফের শুষ্ক হবে পরিস্থিতি।
১৪ অক্টোবর নাগাদ উত্তরবঙ্গে বর্ষা বিদায়। ১৮ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বিদায় নিতে পারে বর্ষা। বর্ষা বিদায় নেওয়ার পর শীত আসার আগে আসছে সাইক্লোন অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় সিজন। ২৭ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে উত্তর মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন আসতে পারে। মৌসম ভবনের আউটলুক অনুয়ায়ী এই ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে অক্টোবরের একেবারে শেষে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের সময়। এরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হাত ধরে হাওয়া বদল হয়ে শীত আসবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।
এবারের শীত হবে বিগত বছরের তুলনায় অনেক তীব্র। দেশের বিভিন্ন জোনে একাধিক দফায় শৈত্য প্রবাহের সম্ভবনা। জাঁকিয়ে শীত পড়তে পারে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমের জেলায়। ঠাণ্ডায় জুবুথুবু হতে পারে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ।
