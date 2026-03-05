English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষেই বদলে যাবে আবহাওয়া, বৃষ্টি চলবে কোন কোন জেলায়?....

West Bengal Weather Update: পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে বুধবারে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 5, 2026, 10:01 AM IST
অয়ন ঘোষাল: রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যে। বজ্রবিদ্যুত সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। উষ্ণতা থাকলেও স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। শনিবার থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে সোমবার।

উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার আরো একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

দক্ষিণবঙ্গ 

সকাল থেকেই পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগামী দু'দিন একটু বাড়বে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছে থাকবে। শীতের আমেজ উধাও; বাড়বে উষ্ণতা। আগামী শনিবার আবহাওয়ার বদল। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা। জেলায় জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। রবিবার ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুত সহ হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা এই তিন জেলাতে। 

সোমবার ও মঙ্গলবারে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে বুধবারে।  

উত্তরবঙ্গ 

আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া পরবর্তী সাতদিন। রবিবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের দিকের জেলাগুলিতে। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি কোচবিহার উত্তর দিনাজপুরও আলিপুরদুয়ার জেলাতে।

কলকাতা 

আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য হলেও উপরে। শীতের অনুভূতি উধাও। উষ্ণতার ছোঁয়া শহরে। শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী দুদিন সামান্য বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামী কয়েক দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ থেকে ২৩ এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে।

কলকাতার তাপমান
 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি।  বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ২৬ থেকে ৯০ শতাংশ। 

 ভিন রাজ্যে

গরম এবং অস্বস্তি করা আবহাওয়া ৪ মার্চ থেকে ৬ই মার্চ অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গুজরাটে। কঙ্কনে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে ৪ এবং ৫ ই মার্চ।

জম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা ৭ থেকে ১০ ই মার্চ। হিমাচল প্রদেশে ৭ থেকে ১০ ই মার্চ বজ্রবিদ্যুৎসহ সহ বৃষ্টি; তুষারপাত। ৮ ও ১০ই মার্চ উত্তরাখন্ডে তুষারপাত ও বৃষ্টি।

